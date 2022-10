Vụ chủ nợ giả danh phụ huynh đòi đón học sinh: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

HHT - Một người lạ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, xưng là người nhà và muốn đón một học sinh.

Trước đó, khoảng 10h ngày 28/9, một số điện thoại lạ gọi đến cho cô giáo chủ nhiệm lớp 2A1 (trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nói rõ ngày sinh, nốt ruồi cùng các đặc điểm nhận dạng khác của một nam sinh để xin cho em này về sớm.

Do không nhận được thông báo của phụ huynh, giáo viên đã từ chối. Sau đó, người này cho biết mình là chủ nợ của gia đình học sinh, liên tục gọi điện đe dọa và yêu cầu giáo viên phải thực hiện yêu cầu trên. Khi liên lạc với bố mẹ của học sinh này, cô giáo chủ nhiệm cũng được xác nhận không nhờ ai đón con sớm.

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đình Giót cho biết, nhờ quy chế đưa đón học sinh chặt chẽ, trường đã kịp thời ngăn chặn vụ việc. Sau đó, một số đối tượng vẫn liên tục gọi điện thoại cho Ban giám hiệu và các số máy điện thoại của trường. Thậm chí, những đối tượng này đăng tải trên mạng xã hội các thông tin bịa đặt, vu khống về cô giáo chủ nhiệm lớp 2A1 và Ban giám hiệu trường Tiểu học Phan Đình Giót.

Nhận thấy đây là sự việc gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên của trường Tiểu học Phan Đình Giót nói riêng và các trường học trên địa bàn quận nói chung, UBND quận Thanh Xuân cũng đã yêu cầu Công an quận khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Đồng thời yêu cầu cơ quan công an kịp thời nắm bắt tình hình các trường học trên địa bàn quận, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Ngày 6/10, đại diện Công an Quận Thanh Xuân cho biết, qua xác minh đúng người gọi là chủ nợ của gia đình học sinh. UBND quận Thanh Xuân yêu cầu nhà trường giữ liên lạc, phối hợp với phụ huynh của nam sinh lớp 2A1 để đảm bảo an toàn cho học sinh, không để việc riêng của gia đình ảnh hưởng đến an toàn của học sinh, giáo viên nhà trường.