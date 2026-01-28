Nicholas Galitzine tái xuất với vai "Người hùng cơ bắp", liệu phim còn hợp thời?

HHTO - Sau nhiều thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, tượng đài văn hóa thập niên 80 - "Masters of the Universe" chính thức trở lại với phiên bản live-action. Tuy nhiên, trailer đầu tiên vừa ra mắt đã lập tức tạo ra những luồng tranh luận trái chiều.

Mô-típ "người được chọn" liệu có gây nhàm chán?

Chuyện phim xoay quanh hành trình của Adam Glenn (do Nicholas Galitzine thủ vai), một nhân viên văn phòng đang mắc kẹt trong cuộc sống tẻ nhạt tại Trái Đất. Thực chất, anh chính là Hoàng tử Adam của hành tinh Eternia, được gửi đến Trái Đất từ nhỏ để lẩn trốn. Sau khi tìm thấy "Thanh gươm quyền năng" (Sword of Power), Adam thức tỉnh sức mạnh, trở thành chiến binh He-Man và quay về quê hương để giải cứu gia đình khỏi sự thống trị của tên bạo chúa Skeletor (Jared Leto).

Dù được đầu tư hoành tráng về mặt hình ảnh, nội dung phim đang vấp phải những ý kiến cho rằng công thức "người hùng vô danh bỗng chốc nhận ra định mệnh giải cứu thế giới" đã quá cũ kỹ. Một số khán giả bày tỏ sự e dè trước kịch bản có phần đi theo lối mòn của các phim siêu anh hùng thập niên trước, thay vì những hướng khai thác đột phá hơn.

"Masters of the Universe" 2026 không hề mang màu sắc mới lạ nào so với bản cũ. Ảnh: Amazon MGM Studios﻿

Tranh cãi từ... chiếc bảng tên

Bên cạnh nội dung, trailer phim còn gây tranh cãi chỉ vì một chi tiết nhỏ trên bàn làm việc của Adam. Thay vì chỉ ghi tên, bảng tên của anh chàng còn đính kèm dòng đại từ xưng hô "He/Him". Trong những năm gần đây, việc công khai đại từ xưng hô như he/him, she/her, they/them lại thường gắn với các cuộc thảo luận về giới tính và bản dạng giới.

Theo Entertainment Weekly, chi tiết này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số khán giả truyền thống cho rằng việc đưa đại từ xưng hô vào phim là gượng ép, trong phần còn lại đánh giá mọi người đang quá "nhạy cảm", đây chỉ là một chi tiết hài hước, mang tính chơi chữ. Đạo diễn Travis Knight cho biết, dòng “He/Him” đơn thuần là cách đùa vui, bởi tên của nhân vật vốn đã gắn liền với biệt danh “He-Man”.

Bảng tên của Adam gây tranh cãi chỉ vì đại từ xưng hô. Ảnh: Amazon MGM Studios

Masters of the Universe là thương hiệu giả tưởng ra đời vào đầu thập niên 1980, xoay quanh cuộc chiến giữa các thế lực thiện - ác trên hành tinh Eternia. Nhân vật trung tâm là Hoàng tử Adam, người có khả năng biến hình thành chiến binh He-Man để bảo vệ lâu đài Grayskull và chống lại kẻ thù truyền kiếp Skeletor. Thương hiệu này khởi nguồn từ dòng đồ chơi của hãng Mattel, sau đó được mở rộng sang loạt phim hoạt hình truyền hình, truyện tranh và một phim điện ảnh năm 1987.

Tạo hình He-Man qua hai thế hệ, Dolph Lundgren trong "Masters of the Universe" (1987) và Nicholas Galitzine ở phiên bản mới.

Để hóa thân vào vai "Hoàng tử Adam", nam diễn viên Nicholas Galitzine chia sẻ rằng bản thân đã phải trải qua quá trình tập luyện hình thể cực kỳ khắt khe. Nói với truyền thông, ngôi sao của Red, White & Royal Blue cho biết:

"Việc tăng cơ cho vai diễn He-Man là điều khó khăn nhất tôi từng thực hiện. Đó là một thử thách mỗi ngày, đặc biệt là trong giai đoạn bulking (xả cơ tăng cân). Sẽ là không thật lòng nếu tôi nói rằng mọi thứ đều dễ dàng".

Jared Leto đóng phản diện trong phim.

Ngoài Nicholas Galitzine, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Camila Mendes (vai Teela), Idris Elba (vai Man-At-Arms) và đặc biệt là Jared Leto trong vai phản diện Skeletor với diện mạo được hỗ trợ bởi công nghệ CGI hiện đại.

Poster chính thức của phim. Ảnh: Amazon MGM Studios

Masters of the Universe dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 5/6/2026.

