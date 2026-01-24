Cặp anh em đình đám trong "Trò Chơi Vương Quyền" thấy khó xử với vai diễn mới

HHTO - Từng gắn bó suốt 8 mùa phim với tư cách anh em nhà Stark trong "Game of Thrones", Sophie Turner và Kit Harington nay khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi đảm nhận tuyến nhân vật có quan hệ tình cảm trong dự án kinh dị mới mang tên "The Dreadful".

Sau nhiều năm kể từ khi hành trình tại vùng đất Westeros khép lại, hai ngôi sao đình đám Sophie Turner (Sansa Stark) và Kit Harington (Jon Snow) đã có màn tái hợp đầy bất ngờ. Thay vì tình anh em với tư cách là công nương, lãnh chúa như trong Game of Thrones, lần này họ lại hóa thân một cặp tình nhân trong bộ phim kinh dị mang phong cách Gothic tên The Dreadful.

Sophie Turner và Kit Harington trong mùa 6 "Game of Thrones" (2016). Ảnh: HBO

Lấy bối cảnh nước Anh thời trung cổ, nội dung The Dreadful xoay quanh Anne (Sophie Turner thủ vai) và người mẹ chồng hà khắc Morwen (do chủ nhân giải Oscar Marcia Gay Harden đóng). Cuộc sống ẩn dật bên lề xã hội của họ bị xáo trộn khi Jago (Kit Harington), một người đàn ông từ quá khứ trở về sau chiến tranh. Từ đây, những bí mật về sự mất tích của chồng Anne cùng một lời nguyền bí ẩn bắt đầu trỗi dậy.

Những trải nghiệm "khó đỡ" trên phim trường

Dù rất hào hứng khi được làm việc cùng nhau một lần nữa, cả hai diễn viên đều thừa nhận họ cảm thấy vô cùng "sang chấn" khi phải thực hiện những phân cảnh tình cảm. Sophie Turner là người đã gửi kịch bản cho Kit Harington, nhưng chính cô cũng quên mất tính chất mối quan hệ của hai nhân vật trong phim.

Chia sẻ trên chương trình Late Night with Seth Meyers, nữ diễn viên hài hước nhớ lại phản ứng của Kit khi nhận lời mời: "Anh ấy bảo 'Anh rất muốn tham gia, nhưng việc này sẽ kỳ cục lắm đấy Soph'. Ban đầu tôi không hiểu anh ấy nói gì cho đến khi đọc kỹ kịch bản và nhận ra có quá nhiều cảnh hôn. Tôi kiểu: Ôi chết rồi, đó là anh trai mình mà".

Tạo hình của bộ đôi trong phim mới. Ảnh: Lionsgate

Sự khác biệt về chiều cao cũng mang lại những tình huống "dở khóc dở cười". Kit Harington chia sẻ với tờ E! News rằng anh đã phải đứng lên một chiếc bục gỗ để có thể thực hiện cảnh hôn vì Sophie cao hơn anh khá nhiều.

"Chúng tôi cố gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng khi bước vào cảnh hôn đầu tiên, cả hai đều thấy thực sự rất khó xử", Sophie Turner tiết lộ. Nhiều người hâm mộ lâu năm của series Game of Thrones cũng để lại bình luận, đùa rằng họ "không thể xem phim này một cách bình thường được",

Ảnh: Lionsgate

Vượt qua những bối rối ban đầu, đạo diễn Natasha Kermani dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp của bộ đôi. Bà cho biết Sophie Turner chính là "linh hồn cảm xúc" của bộ phim, trong khi sự tái hợp giữa cô và Kit Harington mang lại một nguồn năng lượng đặc biệt cho tác phẩm.

Dù các diễn viên cảm thấy "không quen" khi phải yêu nhau trên màn ảnh, nhưng sự thân thiết ngoài đời đã giúp cả hai phối hợp ăn ý. Kit Harington khẳng định việc được làm việc cùng Sophie giống như "được trở về với gia đình".

Ảnh: Lionsgate

The Dreadful dự kiến phát hành tại một số rạp giới hạn và trên các nền tảng kỹ thuật số (VOD/Digital) từ ngày 20/2/2026.