Vụ Trương Lăng Hách "vạ miệng": Show Hi6 xóa cảnh, dân mạng nghi cố ý "hắc hồng"

HHTO - Hashtag "Trương Lăng Hách xin lỗi" vẫn còn ở top đầu bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo. Chỉ trích đông, bênh vực cũng nhiều và một "thuyết âm mưu" đang được dân mạng đặt ra.

Tập Hi6 (Xin chào thứ Bảy) có Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách làm khách mời được phát sóng không lâu thì bị dân mạng Việt soi ra đoạn nam diễn viên có phát ngôn kém duyên. Từ những câu nói có ý chê bai bức vẽ liền trước đến lời nhận xét "em cảm giác giống như mình sinh ra ở Đông Nam Á" của anh khiến dân mạng khó chịu vì giống như cố ý mỉa mai, phân biệt chủng tộc.

Ảnh: Thiếu nữ ăn Dưa Cbiz

Tranh cãi nổi lên khi hàng loạt các fanpage/ blog giải trí lớn nhỏ ở Việt Nam đăng lại đoạn cắt này. Hàng loạt dân mạng vào Instagram cá nhân của anh để lại bình luận chỉ trích Trương Lăng Hách bên dưới bài viết mới nhất. Chiều 10/3, ngay tại bài đăng đó, nam diễn viên đã để lại bình luận xin lỗi bằng tiếng Trung và tiếng Anh:

"Tôi biết rằng mỗi nền văn hóa đều có nét đẹp riêng và không bao giờ có ý định phân biệt hay kỳ thị. Những năm qua, rất nhiều fan ở khu vực Đông Nam Á đã ủng hộ tôi, để lại lời nhắn, viết thư cho tôi, thậm chí còn đến Trung Quốc để gặp tôi. Tôi luôn khắc ghi và biết ơn về điều đó. Tôi không mong muốn những người ủng hộ, yêu quý tôi cảm thấy buồn vì hiểu lầm này".

Bình luận xin lỗi của Trương Lăng Hách

Lời xin lỗi của Trương Lăng Hách không đủ xoa dịu làn sóng phẫn nộ khi nhiều người cho rằng anh không đủ thành ý vì bình luận thậm chí còn không được ghim lên đầu tiên mà bị thả trôi giữa hàng trăm bình luận khác.

Nhiều fan quốc tế biết được tranh cãi thông qua chuỗi "spam" dưới bài đăng của Trương Lăng Hách. Đến tối 10/3, "Trương Lăng Hách xin lỗi" trở thành hashtag leo lên Top 1 bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo. Dư luận chia làm 2 luồng ý kiến: Một bên quyết chỉ trích, một bên bảo vệ nam diễn viên, tin rằng anh không có ý xấu và đã lập tức xin lỗi, không trốn tránh ngay khi bị phản đối.

Đến chiều 11/3, hashtag "Trương Lăng Hách xin lỗi" vẫn ở hạng 4 bảng Hot Search với lượt truy cập cao.

Giữa các luồng chỉ trích, một "thuyết âm mưu" được một nhóm dân mạng đặt ra. Họ cho rằng đoàn đội của Trương Lăng Hách biết rõ làn sóng chỉ trích ở nội địa sẽ không cao và không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng trong nước của anh.

Vì thế, có thể ê-kíp cố ý giữ hashtag trên trụ lâu trên bảng Hot Search, trong luồng bài đăng thuộc tag sẽ đẩy cao những bài viết ngụ ý vẫn có fan quốc tế, fan Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia...) bênh vực, tin tưởng anh.

Cách làm này giúp "người qua đường" cảm giác Trương Lăng Hách tự thân có hào quang của "đỉnh lưu", đông người thích đi kèm với nhiều người ghét (haters); anh đang nổi lên nên sẽ có nhiều người soi xét hơn; do có lượng fan quốc tế mạnh nên phải nhanh chóng lên tiếng để xoa dịu dư luận dù tranh cãi chưa lan rộng đến toàn khu vực.

Ê-kíp của Trương Lăng Hách đang bị nghi sử dụng chiêu bài "hắc hồng" (từ lóng, nghĩa là nổi lên bằng tranh cãi).

Hiện tại, đội sản xuất show Hi6 đã xóa câu "vạ miệng" của Trương Lăng Hách. Tổ biên tập của chương trình này nhận không ít chê trách từ khán giả vì tư duy thiếu nhạy bén. Dân mạng cho rằng họ cũng "đồng quan điểm" với nam diễn viên, coi đây là "miếng hài" nên mới giữ lại.