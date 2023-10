Welcome to AJC 2023: BigDaddy - Emily "thả ngọt", Myra Trần bất ngờ với độ cháy

HHT - BigDaddy, Emily và Myra Trần đã tạo nên một đêm nhạc hội đáng nhớ trên sân khấu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC). Bằng giọng ca nội lực và tính cách thân thiện, các ca sĩ đã mang đến trải nghiệm âm nhạc khó quên, ghi điểm mạnh cho mùa chào tân của AJC.

Welcome to AJC 2023 - MASQUERADE là sự kiện chào tân sinh viên thường niên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay với chủ đề “MASQUERADE” (hóa trang, trình diễn), những giọng ca góp mặt trong đêm nhạc hội được mong chờ từ những ngày đầu khởi động chương trình. Vì vậy, trước ngày diễn ra đêm nhạc, ban tổ chức (BTC) Welcome to AJC đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” trong bài công bố khách mời với những gương mặt đang được giới trẻ yêu mến: BigDaddy - Emily và Myra Trần.

Đêm nhạc hội được chia làm 3 chương với tên gọi: SHOWTIME, MASQUERADE và HARMONY. Đây là các cụm từ miêu tả chặng hành trình cảm xúc mà khán giả được “chiêu đãi” trong đêm nhạc, đi từ nhẹ nhàng đến cao trào và bùng nổ trước sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời.

Chương đầu tiên với tên gọi SHOWTIME, đánh dấu thời điểm những tân sinh viên khóa 43 (K43) gặp gỡ nhau và được trải nghiệm nhiều "vai diễn" mới lạ nhưng không kém phần lý thú. Các tiết mục văn nghệ ở giai đoạn này cũng mang màu sắc tươi vui, mới mẻ.

Tại chương 2 MASQUERADE, những tiết mục kịch tính và bùng nổ bắt đầu lộ diện. Cũng tại giai đoạn này, sự xuất hiện của “Lady Mây” Myra Trần khiến cả hội trường như vỡ òa trong cảm xúc. Cô đốt cháy sân khấu AJC bằng ca khúc khúc Unholy, Anh chưa thương em đến vậy đâu...

Chương trình càng được đẩy lên cao trào bởi sự góp mặt của cặp đôi BigDaddy và Emily ở chương 3 HARMONY. Hàng loạt bản hit được cặp đôi ngọt ngào của V-Biz mang đến "chiêu đãi" tân binh của AJC như Tình Yêu Màu Nắng, Nóng...

Là một trong những khán giả có mặt trong đêm nhạc hội, bạn Phạm Thị Hiền Vi (khoa Lịch sử Đảng K43) chia sẻ: “Được hòa mình vào không khí náo nhiệt của sự kiện, mình choáng ngợp trước năng lượng của mọi người. Ngoài ra còn được tận hưởng trực tiếp giọng hát của ca sĩ khách mời, mình cảm thấy may mắn khi là "nhân vật chính" của đêm nhạc tối nay”.