When The Phone Rings tập 9: Sa Eon an toàn sau vụ cháy, sẽ tiết lộ thân phận?

HHT - Có một câu thoại chứng minh Ji Sang Woo không phải phe phản diện như lo sợ của một số khán giả trong tập 9 "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông). Baek Sa Eon và ông (hoặc bố) nuôi được ai cứu khỏi ngôi nhà đang cháy?

Cuối tập 8 của When The Phone Rings tiết lộ chủ cửa hàng đồ câu là người nuôi dưỡng Sa Eon (Yoo Yeon Seok) trước khi anh bị ép trở thành "đứa cháu thế thân" của gia tộc chính trị gia họ Baek. Anh đoán ra ông là người gửi lời nhắn cho mình nên vội đi tìm thì đúng lúc ngôi nhà bị phóng hỏa. Baek Sa Eon cố dìu ông ra khỏi đó thì bị ngất đi do đồ đạc cháy nổ.

Teaser tập 9 tiết lộ anh đã được cứu, đưa tới bệnh viện. Nhưng ai là người cứu anh thoát khỏi đó? Do người dân phát hiện vụ cháy đã gọi cứu hỏa, hay Sa Eon tỉnh dậy để kịp trốn thoát rồi ngất trên đường được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện?

Ji Sang Woo (Huh Nam Joon) đi cùng Hee Joo (Chae Soo Bin) tới bệnh viện lúc Sa Eon được đưa vào bệnh viện. Trong đoạn nhá hàng có cảnh 2 người lái xe ngược chiều nhau, Sang Woo đã nhận ra Sa Eon. Có khả năng Sang Woo đã quay xe để bám theo Baek Sa Eon do nhìn thấy gương mặt vội vã của chàng phát ngôn viên, và trong anh có nhiều hoài nghi về việc Sa Eon cảnh cáo anh vụ đào lại sự việc mất tích ở cô nhi viện và mối quan hệ với Hee Joo.

Ji Sang Woo đi theo, nên anh đã kịp thời tới cứu Sa Eon và người chủ cửa hàng đồ câu, đưa họ vào bệnh viện. Đoạn teaser tập 9 đã khẳng định Sa Eon an toàn, nhưng ông/bố nuôi thì chưa chắc. Câu thoại của Sang Woo "có điều này tôi chắc chắn, không phải anh ấy che giấu em mà là đang bảo vệ em" xuất hiện trong video nhá hàng, giống như đang nói với Hee Joo. Nếu đúng, câu nói này đã khẳng định nhân vật này là 100% thiện lương.

Nhờ In Ah và những lời dặn dò trước đó của Sa Eon, Hee Joo đã đoán ra anh chỉ là "Sa Eon thế thân". Bởi vậy, nhá hàng When The Phone Rings tập 9 mới có lời thoại cô hỏi tên thật của anh là gì.

Về phía Hong In Ah, ngay từ đầu, cô và Baek Sa Eon đã cùng phe trong vụ bỏ trốn, đổi cô dâu. Sau khi biết Hee Joo yêu anh, In Ah có lẽ sẽ giúp cả hai trong việc lật đổ sự giả tạo của gia tộc Baek. Teaser cho thấy Hong In Ah bất ngờ xuất hiện trong buổi phỏng vấn của vợ chồng Baek Ui Yong, cô "cà khịa" Sa Eon (giả) trông giống bố hay mẹ?

Điều quan trọng là cô dùng thân phận nào bước ra - con cả Nhật báo Chung Won, vợ Sa Eon, con dâu của họ hay dùng cái tên khác? Hành động của In Ah dự đoán cũng sẽ góp phần làm tăng mâu thuẫn và thúc đẩy kế hoạch thoát khỏi nhà họ Baek của Sa Eon.

Baek Sa Eon sau khi bình phục thì trở lại công việc, lại bắt đầu "phát đường" với "vợ iu". Anh và Hee Joo cùng tới nơi nào đó, liệu đây là buổi ghi hình của nghị viên Baek, vào ngay lúc mà Hong In Ah ở đó hay cả hai chỉ cùng tham gia một sự kiện bình thường - có thể là sự kiện mà đội phiên dịch viên đã dành tặng cho Hee Joo ở tập 8?

When The Phone Rings đang dần đi tới hồi kết. Phim được lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.