Wren Evans kết hợp cùng Evy trong ca khúc mới, Madihu và Low G hội ngộ trong MV “Có Khi”

HHT - Cả 4 gương mặt nghệ sĩ trẻ của V-Biz đều lần lượt trở lại với các sản phẩm âm nhạc chất lượng trong sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Wren Evans ra ca khúc tự sáng tác với 2 phiên bản

Mới đây, Wren Evans chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới với hợp tác cùng nữ ca sĩ Evy, ca khúc có đến hai phiên bản Anh và Việt với tựa đề Baby With You và Thói Quen. Trước đó ít ngày, nam ca sĩ đã khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi nhá hàng hình ảnh cho sản phẩm mới trên trang cá nhân của mình.

Vào ngày 10/10, video phiên bản Tiếng Anh của ca khúc với tựa đề Baby With You được Wren Evans bất ngờ đăng tải trên kênh YouTube chính thức. Tiếp theo đó, audio phiên bản tiếng Việt của Thói Quen cũng đã được phát hành trên các nền tảng nhạc số. Bên dưới video Baby With You, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với giai điệu catchy đậm chất US&UK cũng như khả năng sáng tác song ngữ của 2 nghệ sĩ Gen Z.

Madihu trổ tài chơi Saxophone trong ca khúc kết hợp cùng Low G

Ngày 13/10, Madihu quay trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Có Khi kết hợp cùng Low G, đánh dấu lần hợp tác thứ hai của cả hai nghệ sĩ sau bản hit Có Em ra mắt vào tháng 4 năm nay. Trong lần hợp tác này, cả Madihu và Low G đều xuất hiện trong MV, cùng khắc họa hình ảnh những ‘gã khờ’ ngẩn ngơ, thơ thẩn khi nghĩ đến người thương.

Có Khi mang nhịp điệu chậm rãi đặc trưng trong âm nhạc của Madihu cùng phần lời đậm chất thơ. Trong khi đó, Low G lại đem những hình ảnh trừu tượng vào từng câu rap. Sự kết hợp của Madihu và Low G trong Có Khi khiến người nghe thả trôi vào không gian âm nhạc Chill-Hop nhẹ nhàng, thư giãn, tách biệt khỏi những xô bồ của cuộc sống.

Những hình ảnh trong MV đưa khán giả tới một thế giới yên bình, được lấp đầy bởi màu sắc và âm sắc của thiên nhiên từ đồi cát đến bờ biển, rừng thông… và cả những vùng đất tưởng tượng trong tâm trí: Mây trôi bên thềm, màn đêm toàn sao và ký ức...

Madihu (tên thật Chí Phong) được biết đến là nhà sản xuất đứng sau thành công của những bản hit như: Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực, Bài Này Chill Phết (Đen Vâu) hay Mùa Hè Của Em (Vũ.)... Trong ca khúc mới này, anh sẽ cho khán giả thấy thêm một khía cạnh khác khi thể hiện khả năng thổi kèn Saxophone. Low G rap trên tiếng Saxophone của Madihu hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn thú vị trong lần hợp tác thứ hai này của cả hai nghệ sĩ.