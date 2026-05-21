Xe máy đời cũ có đổ được xăng E10 không, cần lưu ý gì để tránh hỏng xe?

HHTO - Việc nhiều doanh nghiệp xăng dầu bắt đầu triển khai bán xăng E10 đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân, đặc biệt là những người sử dụng xe máy đời cũ. Không ít người lo ngại loại nhiên liệu pha ethanol này có thể khiến xe nhanh xuống cấp, khó vận hành hoặc phát sinh hỏng hóc sau thời gian sử dụng. Thực tế thế nào?

Vì sao xăng E10 có thể ảnh hưởng tới xe máy đời cũ?

Phần lớn xe máy phổ thông hiện nay vẫn có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi kết cấu động cơ. Tuy nhiên, với những dòng xe đã sử dụng nhiều năm, xe ít vận hành hoặc hệ thống nhiên liệu đã xuống cấp, người dùng vẫn cần đặc biệt lưu ý trong quá trình chuyển đổi.

Xăng E10 là loại nhiên liệu chứa 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng truyền thống. Ethanol có ưu điểm giúp nhiên liệu cháy sạch hơn, góp phần giảm khí thải ra môi trường. Đây cũng là lý do nhiều quốc gia trên thế giới đã phổ biến E10 như một loại xăng tiêu chuẩn trong nhiều năm qua.

Dù vậy, ethanol lại có tính hút ẩm mạnh hơn xăng thông thường. Với các xe để lâu không sử dụng, hơi nước trong không khí có thể bị hấp thụ vào nhiên liệu, dẫn đến hiện tượng tách lớp hoặc hình thành cặn trong bình xăng. Điều này dễ gây ảnh hưởng tới chế hòa khí, kim phun và khả năng khởi động của xe.

Ngoài ra, ethanol còn có khả năng tẩy rửa mạnh hơn xăng khoáng. Khi chuyển sang sử dụng E10, những mảng cặn tích tụ lâu ngày trong bình xăng và đường ống dẫn nhiên liệu có thể bong ra, gây nghẹt lọc xăng hoặc làm xe vận hành không ổn định.

Đối với các dòng xe đời cũ sử dụng ống dẫn nhiên liệu, gioăng hoặc phớt cao su đã lão hóa, ethanol cũng có thể khiến vật liệu xuống cấp nhanh hơn, xuất hiện tình trạng nứt, phồng hoặc rò rỉ nhiên liệu sau thời gian dài tiếp xúc.

Cần lưu ý gì khi chuyển sang dùng xăng E10?

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên theo dõi kỹ tình trạng xe trong thời gian đầu chuyển sang dùng E10. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó nổ máy, hụt ga, rung giật, hao xăng bất thường hoặc chết máy khi chạy chậm, chủ xe nên đưa phương tiện đi kiểm tra sớm để tránh hư hỏng nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, người sử dụng xe máy đời cũ cũng nên bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu định kỳ, kiểm tra lọc xăng, vệ sinh chế hòa khí và thay thế các chi tiết cao su đã xuống cấp nếu cần thiết. Với những xe ít sử dụng, người dân không nên để xăng tồn quá lâu trong bình để hạn chế nguy cơ nhiên liệu hút ẩm và biến chất.

Xăng E10 có thực sự gây hại cho động cơ?

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu phương tiện vẫn trong tình trạng vận hành tốt và được bảo dưỡng đầy đủ, việc sử dụng E10 không gây ảnh hưởng quá lớn tới động cơ. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhiên liệu, người dân vẫn cần thận trọng và theo dõi phản ứng của xe để kịp thời xử lý nếu phát sinh bất thường.

Trong bối cảnh Việt Nam từng bước mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường, xăng E10 được xem là xu hướng tất yếu trong tương lai. Tuy nhiên, với số lượng lớn xe máy đời cũ vẫn đang lưu thông, việc sử dụng đúng cách và bảo dưỡng phù hợp sẽ là yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro khi chuyển sang loại nhiên liệu mới này.