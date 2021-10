Xôn xao thông tin Karik sẽ rời "Running Man Việt Nam" mùa 2 sau Jack, thực hư thế nào?

HHT - Trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, đoạn trò chuyện giữa Karik và "thỏ đen" Ngô Kiến Huy làm rộ lên tin đồn nam rapper sẽ rời chương trình "Running Man Việt Nam" mùa 2.

Bắt đầu từ tập 4, sự xuất hiện của Karik tại Running Man Việt Nam mùa 2 đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Nam rapper được khen ngợi là khá "hợp show" bởi lối chơi hết mình và những "chemistry" tự nhiên, đáng yêu với các thành viên còn lại.

Tuy nhiên mới đây, tin đồn Karik sắp rời Running Man mùa 2 khi đang có màn thể hiện khá tốt khiến dân tình không khỏi hoang mang. Cụ thể, trong một bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Karik đã trả lời bình luận của Ngô Kiến Huy và Jun Phạm bằng câu nói đầy ẩn ý: "Hai chú đi vui vẻ, chiến hết mình thay phần thằng bé."

Karik đang là gương mặt phủ sóng cả 2 show truyền hình cuối tuần là Rap Việt và Running Man Việt Nam mùa 2. Thế nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên hiện tại, cả hai chương trình này vẫn còn đang trong quá trình ghi hình. Chính vì thế, nhiều người cho rằng, việc trùng lịch quay là lý do khiến Karik không thể đồng hành cùng 5 tập tiếp theo của Running Man Việt Nam.

Trên tài khoản Instagram, Karik cũng liên tục chia sẻ hình ảnh với những dòng trạng thái ẩn ý đã rời bỏ một điều gì đó: Heal, move on and be happy (tạm dịch: Chữa lành, bước tiếp và hạnh phúc). Netizen càng tin rằng nam rapper đã tạm biệt Running Man Việt Nam mùa 2 để có thể tập trung toàn lực vào chương trình Rap Việt.