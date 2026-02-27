Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Kim Tae Ri "bật mood" hướng ngoại ở Milan: Thả tim Dương Mịch, cưng xỉu bên Karina

Thu Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Góp mặt tại Milan Fashion Week, Kim Tae Ri ghi điểm với năng lượng dễ thương khi liên tục được bắt gặp đi "ngoại giao" với dàn sao quốc tế. Khoảnh khắc "thả tim" với Dương Mịch hay chung khung hình cùng Karina khiến fan thích thú.

Tối 26/2, nhà mốt Prada chính thức trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2026 tại Milan Fashion Week dưới sự dẫn dắt của 2 Giám đốc sáng tạo Miuccia Prada và Raf Simons. Show diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi quy tụ dàn khách mời đình đám toàn cầu, trong đó sự xuất hiện của Đại sứ thương hiệu Kim Tae Ri.

642254629-122171967998750882-8295007852203374070-n.jpg
641434328-122171967614750882-663351691158209198-n.jpg
Kim Tae Ri xuất hiện trong thiết kế táo bạo kết hợp cùng áo khoác dáng dài.
641016487-122172036722750882-2808740914237296491-n.jpg
Nữ diễn viên lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét tự nhiên.

Bên cạnh visual nổi bật, cô khiến nhiều khán giả thích thú với "chế độ ngoại giao" luôn bật. Tae Ri tái ngộ Karina (aespa) tại sự kiện. Khung hình cả hai ngồi cạnh nhau nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ khi mỗi người mang một vibe riêng: Kim Tae Ri táo bạo trong khi Karina lại nổi bật với nhan sắc trong trẻo. Fan còn "tóm gọn" khoảnh khắc cả hai nói chuyện thoải mái ở hậu trường, mỹ nhân của aespa được Tae Ri ôm gọn vào lòng.

642856171-1990900845140076-807546907354027437-n.jpg
Trong khi Karina có phần ngại ngùng bên chị, Kim Tae Ri lại thể hiện sự tự tin khi tương tác với truyền thông ở sự kiện.

Kim Tae Ri cũng lọt bảng thịnh hành với tương tác đáng yêu với Dương Mịch tại sự kiện. Nữ diễn viên chủ động "bắn tim", đồng thời hào hứng chia sẻ rằng mình đã xem Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (phim do Dương Mịch đóng chính). Trong lúc trò chuyện, Kim Tae Ri liên tục khen "nice" bằng tiếng Anh, đồng thời còn giơ ngón tay cái để bày tỏ sự yêu thích dành cho bộ phim cũng như diễn xuất của Dương Mịch.

Trước sự nhiệt tình này, ngôi sao xứ tỷ dân thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng cảm ơn bằng tiếng Hàn và trò chuyện đầy thân thiện. Kim Tae Ri - Dương Mịch đều nổi tiếng là "máy hút mỹ nhân" của K-Biz, C-Biz. Chính điều này khiến fan hai bên càng thêm thích thú khi vượt qua rào cản ngôn ngữ để "tám tía lia".

Khoảnh khắc 2 nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn - Trung Kim Tae Ri và Dương Mịch vượt rào cản ngôn ngữ trò chuyện gây sốt làng giải trí châu Á.
Cô cũng thoải mái trò chuyện cùng ngôi sao Nhật Bản Masami.

Không chỉ giao lưu với dàn khách mời, Kim Tae Ri còn ghi điểm bởi sự thân thiện khi vui vẻ chụp ảnh cùng các nhân viên sau khi kết thúc sự kiện chính của Prada.

641665779-3139786739546489-1358827683055461689-n.jpg
Milan Fashion Week lần này tiếp tục giúp "Thị hậu" Baeksang ghi điểm.
626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Thu Trang
#Kim Tae Ri #Milan Fashion Week #Tuần lễ thời trang Milan #Dương Mịch #Karina #Kim Tae Ri Dương Mịch #Kim Tae Ri Karina #Karina aespa #Prada #show Prada

Xem thêm

Cùng chuyên mục