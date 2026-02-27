Kim Tae Ri "bật mood" hướng ngoại ở Milan: Thả tim Dương Mịch, cưng xỉu bên Karina

HHTO - Góp mặt tại Milan Fashion Week, Kim Tae Ri ghi điểm với năng lượng dễ thương khi liên tục được bắt gặp đi "ngoại giao" với dàn sao quốc tế. Khoảnh khắc "thả tim" với Dương Mịch hay chung khung hình cùng Karina khiến fan thích thú.

Tối 26/2, nhà mốt Prada chính thức trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2026 tại Milan Fashion Week dưới sự dẫn dắt của 2 Giám đốc sáng tạo Miuccia Prada và Raf Simons. Show diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi quy tụ dàn khách mời đình đám toàn cầu, trong đó sự xuất hiện của Đại sứ thương hiệu Kim Tae Ri.

Kim Tae Ri xuất hiện trong thiết kế táo bạo kết hợp cùng áo khoác dáng dài.

Nữ diễn viên lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét tự nhiên.

Bên cạnh visual nổi bật, cô khiến nhiều khán giả thích thú với "chế độ ngoại giao" luôn bật. Tae Ri tái ngộ Karina (aespa) tại sự kiện. Khung hình cả hai ngồi cạnh nhau nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ khi mỗi người mang một vibe riêng: Kim Tae Ri táo bạo trong khi Karina lại nổi bật với nhan sắc trong trẻo. Fan còn "tóm gọn" khoảnh khắc cả hai nói chuyện thoải mái ở hậu trường, mỹ nhân của aespa được Tae Ri ôm gọn vào lòng.

Trong khi Karina có phần ngại ngùng bên chị, Kim Tae Ri lại thể hiện sự tự tin khi tương tác với truyền thông ở sự kiện.

Kim Tae Ri cũng lọt bảng thịnh hành với tương tác đáng yêu với Dương Mịch tại sự kiện. Nữ diễn viên chủ động "bắn tim", đồng thời hào hứng chia sẻ rằng mình đã xem Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (phim do Dương Mịch đóng chính). Trong lúc trò chuyện, Kim Tae Ri liên tục khen "nice" bằng tiếng Anh, đồng thời còn giơ ngón tay cái để bày tỏ sự yêu thích dành cho bộ phim cũng như diễn xuất của Dương Mịch.

Trước sự nhiệt tình này, ngôi sao xứ tỷ dân thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng cảm ơn bằng tiếng Hàn và trò chuyện đầy thân thiện. Kim Tae Ri - Dương Mịch đều nổi tiếng là "máy hút mỹ nhân" của K-Biz, C-Biz. Chính điều này khiến fan hai bên càng thêm thích thú khi vượt qua rào cản ngôn ngữ để "tám tía lia".

Khoảnh khắc 2 nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn - Trung Kim Tae Ri và Dương Mịch vượt rào cản ngôn ngữ trò chuyện gây sốt làng giải trí châu Á.

Cô cũng thoải mái trò chuyện cùng ngôi sao Nhật Bản Masami.

Không chỉ giao lưu với dàn khách mời, Kim Tae Ri còn ghi điểm bởi sự thân thiện khi vui vẻ chụp ảnh cùng các nhân viên sau khi kết thúc sự kiện chính của Prada.