Xuân Tình Nguyện 2026 thu hút hơn 130 nghìn chiến sĩ tham gia, vượt chỉ tiêu đề ra

HHTO - Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026 tại TP.HCM thu hút hơn 135.000 chiến sĩ tham gia. Tất cả các hoạt động đề ra đều hoàn thành chỉ tiêu, mang đến một mùa Tết vui vẻ, ý nghĩa cho người dân.

Ngày 26/2, Ban chấp hành Đoàn TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18, năm 2026. Chương trình diễn ra từ 27/12/2025 đến 16/2/2026 tại các phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM, các bệnh viên, viện dưỡng lão, mái ấm, nhà mở, ký túc xá, khu trọ công nhân, trạm, chốt biên phòng...

Chương trình Xuân tình nguyện năm nay thu hút 135.020 chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên, học sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; học sinh, cán bộ, giáo viên, văn nghệ sĩ và sinh viên quốc tế đang học tập, làm việc tại Thành phố.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Ban Chỉ huy triển khai tổng cộng 4 chương trình, kết quả thu về đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Với chương trình Xuân Tự Hào, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm HSSV, tuyên dương các danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện cấp Trung ương và cấp Thành phố". Từ cấp thành phố đến cơ sở đã tổ chức 135 Hành trình "Chín Tháng Giêng", tuyên dương các danh hiệu tiêu biểu của học sinh, sinh viên Thành phố.

Cũng trong chương trình này, Ban chỉ huy thực hiện công trình nâng cấp công viên tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sĩ Nguyễn Thái Bình với quy mô hơn 5.000 m². Bên cạnh đó, từ cấp thành phố đến cơ sở đã tổ chức 135 Hành trình "Chín Tháng Giêng", các cơ sở Đoàn - Hội tổ chức hơn 150 chương trình văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân".

Chương trình Xuân Chiến Sĩ tổ chức các hoạt động có sự phối hợp giữa Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM với các đơn vị sự nghiệp: Tết Quân - Dân tại xã Thạnh An, Nghĩa Tình Biên Giới, Giao lưu nghệ thuật Xuân Chiến Sĩ tại Đặc khu Côn Đảo... Ban Thường vụ Thành Đoàn thăm và tặng quà chúc Tết đến 30 trạm, chốt kiểm soát biên phòng trên sông, cửa khẩu, sân bay với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Ở chương trình Xuân Sẻ Chia được Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức 6 chương trình "Hành trình của niềm tin" tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an Thành phố. Ngoài ra, Hội SVVN, Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố cũng phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức các chương trình vui Xuân đón Tết cho trẻ em, người già, sinh viên, người dân, chiến sĩ...

Cuối cùng là chương trình Tết Văn Minh được thể hiện qua bộ sản phẩm tuyên truyền được Thành Đoàn triển khai. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu về các nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam trong bối cảnh hiện đại, chia sẻ thông điệp về lối sống đẹp, xây dựng nếp sống văn minh nhân dịp Tết. Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức 5 chương trình "Vẹn nguyên tinh thần Tết" tại cơ sở khu đô thị ĐHQG-HCM, trao quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai rộng rãi, với 2.480 buổi tuyên truyền chuyên đề về PCCC&CNCH, Trật tự an toàn giao thông, Bạo lực học đường, Ma túy học đường với sự tham gia của gần 600.000 học sinh, sinh viên, giáo viên...

Dù còn một số hạn chế do có sự khác biệt trong cách vận hành giữa 3 khu vực (trước khi hợp nhất), dẫn đến một số tuyến nội dung chưa được triển khai đồng bộ, nhân sự còn ít so với khối lượng công việc, song chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 đã gặt hái nhiều thành tích khả quan. Theo thống kê, các hoạt động đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu (từ 100% đến 253%), mang đến không khí vui Xuân đón Tết rộng ràng khắp địa bàn các phường, xã, đặc khu của TP.HCM. Cùng với đó, Xuân tình nguyện năm nay còn mở rộng quy mô, tăng 1,35 lần lực lượng tham gia so với năm trước.