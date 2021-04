Xuất hiện tại vòng casting của "Rap Việt" mùa 2, đâu là những cái tên sẽ "làm nên chuyện"?

HHT - Buổi casting Rap Việt mùa 2 đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia đông đảo của những tân binh làng Rap, trong đó có cả những cái tên cực "quen mặt" vơi khán giả trẻ.

Sáng nay (13/4), vòng casting của Rap Việt mùa 2 đã thu hút một lượng lớn rapper trẻ tham gia với mong muốn trở thành những rapper chuyên nghiệp. Hình ảnh các thí sinh xếp hàng dài "rồng rắn" trên con phố nơi diễn ra buổi casting, giữa thời tiết nóng bức của Sài Gòn, đang được lan truyền với tốc độ "chóng mặt" trên mạng xã hội.

C

Bên trong buổi casting, sân khấu được đầu tư khá hoành tráng và vẫn giữ nguyên tinh thần máu lửa của Rap Việt mùa 1. Trên hàng ghế giám khảo vòng casting, dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của 2 gương mặt đã vô cùng quen thuộc: Giám khảo Rhymastic và Giám đốc âm nhạc Hoàng Touliver.

Chưa dừng lại ở đó, một số rapper trẻ nổi bật trong giới Underground và được khán giả trẻ yêu thích cũng đã có mặt tại buổi casting này. Theo đó, bộ đôi đứng sau bản hit đình đám Simple Love là Obito và Seachains, giám khảo Beckstage Battle Rap - rapper Blacka cũng chọn Rap Việt mùa 2 để "mang gươm đi đánh xứ người."

Obito - Seachains là bộ đôi rapper cùng chung "nhà" OTD, cũng là nhóm rap mà Ricky Star và Lăng LD - 2 thí sinh cực nổi bật của Rap Việt mùa 1 đang hoạt động. Từ sau bản hit đình đám Simple Love, Seachains và Obito đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Seachains (tên thật là Huỳnh Long Hải) sinh năm 1995 vốn nổi tiếng với nhiều ca khúc có phong cách vui tươi và được khán giả trẻ yêu thích như Krush On You, SeaFlow, 3 giờ,... Trước đó, anh chàng đã có một khoảng thời gian học tập và làm việc ở PB Nation cùng người anh Phúc Bồ và Bảo Kun.

Sinh năm 2001, Obito (Lý Quốc Phong) có kĩ năng rap khá tốt và lối đi flow "gắt" không thua kém các "đàn anh". Với bản hit triệu view Simple Love, Obito còn gây bất ngờ bởi khả năng tự sáng tác. Sau thành công của Simple Love, bộ đôi Obito - Seachains tiếp tục "công phá" đường đua nhạc Việt với When You Look At Me, Lost và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Không phải là những tân binh như Obito hay Seachains, Blacka vốn là một rapper thuộc hàng kì cựu, với khả năng freestyle được cho là đỉnh nhất trong giới Underground. Trước đó, Blacka còn giữ vị trí ghế nóng của giải đấu Beckstage Battle Rap - cuộc thi về Rap Battle có quy mô lớn nhất cho đến nay, quy tụ những tên tuổi nổi bật như Binz, Big Daddy,...

Sở hữu những "vũ khí tối thượng" như khả năng "bắn" rap bằng tiếng Anh, kĩ thuật punchline thông thạo cùng kinh nghiệm làm nghề dày dặn, anh chàng hứa hẹn sẽ là một "ngòi nổ" đặc biệt cho Rap Việt mùa 2.

Thảo Ngân