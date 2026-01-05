Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Xuýt xoa trước bộ ảnh “đẹp chưa từng thấy" của Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhìn vào loạt ảnh này, khán giả đều phải tấm tắc công nhận cuối cùng Hầu Minh Hạo cũng tìm được bạn diễn đẹp đôi, ngắm ai cũng đẹp như tranh.

ngoc-minh-tra-cot-4.jpg
ngoc-minh-tra-cot-9.jpg

Đoàn làm phim Ngọc Minh Trà Cốt vừa tung ra bộ ảnh chụp đôi của Hầu Minh Hạo, Cổ Lực Na Trát để quảng bá cho phim. Không cần bối cảnh hoành tráng hay trang phục cầu kỳ, hai diễn viên chính của Ngọc Minh Trà Cốt vẫn tạo ra bộ ảnh đẹp lung linh nhờ nhan sắc đỉnh cao.

ngoc-minh-tra-cot-1.jpg
ngoc-minh-tra-cot-5.jpg

Hầu Minh Hạo vẫn được xem là nam diễn viên sở hữu nét đẹp liêu trai với ngũ quan thanh tú, ánh nhìn sắc bén và nhiều nữ diễn viên khi đóng cặp với Hầu Minh Hạo đều có phần bị anh lấn át ngoại hình. Nhưng Cổ Lực Na Trát cũng là mỹ nhân đẹp có tiếng trong C-Biz nên đứng cạnh Hầu Minh Hạo không hề thua kém.

ngoc-minh-tra-cot-6.jpg

Nhiều người còn nói vui bộ ảnh này đậm chất phú bà cùng Hồng Hài Nhi, khi Cổ Lực Na Trát cực kiêu sa còn Hầu Minh Hạo lại có phần trẻ trung hơn bạn diễn. Cũng nhờ cả hai người đều có diện mạo đẹp cực phẩm nên mới đủ tự tin chụp cận mặt như thế này.

ngoc-minh-tra-cot-7.jpg

Trước khi Ngọc Minh Trà Cốt lên sóng, Cổ Lực Na Trát vẫn bị xem là bình hoa di động trên phim. Nhưng lần này, vai Vinh Thiện Bảo thông minh, sắc sảo, điềm đạm được khen là hợp với cô, không làm cho Cổ Lực Na Trát bị quá sức hoặc phải gồng mình thể hiện tính cách nhân vật.

ngoc-minh-tra-cot-3.jpg

Chưa kể gu thẩm mỹ của Vu Chính cũng thăng hạng rõ rệt, nhiều cảnh quay được sắp đặt cẩn thận để càng tôn lên diện mạo nổi bật của Hầu Minh Hạo cùng Cổ Lực Na Trát. Chẳng thế mà khán giả xem Ngọc Minh Trà Cốt đều tấm tắc khen mỗi khi hai diễn viên chính chung một khung hình, chẳng khác gì mỹ cảnh nhân gian.

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Ngọc Minh Trà Cốt #Hầu Minh Hạo #Cổ Lực Na Trát #phim cổ trang

