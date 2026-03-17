Học sinh, sinh viên sắp có 2 đợt nghỉ lễ dài: Giỗ Tổ Hùng Vương sát kỳ nghỉ 30/4 - 1/5

HHTO - Cuối tháng 4/2026, học sinh và sinh viên trên cả nước sẽ được nghỉ hai dịp lễ lớn là Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5. Hai đợt nghỉ chỉ cách nhau vài ngày, khiến nhiều người học có cảm giác như bước vào một “chuỗi nghỉ dài” trước khi kết thúc năm học.

Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ tối đa 3 ngày

Theo quy định về các ngày nghỉ lễ, tết trong năm, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ 1 ngày vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch).

Năm 2026, ngày lễ này rơi vào Chủ nhật (26/4). Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên sẽ nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Với các trường học không tổ chức học vào thứ Bảy, học sinh và sinh viên có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4), sau đó sẽ quay lại trường trong hai ngày 28 và 29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo.

Nghỉ 4 ngày dịp 30/4 - 1/5

Ngay sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, học sinh, sinh viên trên cả nước tiếp tục được nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Năm 2026, 30/4 rơi vào thứ Năm và 1/5 rơi vào thứ Sáu. Khi kết hợp với hai ngày cuối tuần, nhiều trường học sẽ có kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết Chủ nhật (3/5).

Tuy nhiên, với những cơ sở giáo dục vẫn tổ chức học vào thứ Bảy, thời gian nghỉ có thể ngắn hơn do không có thêm ngày nghỉ cuối tuần.

Một số trường có thể cho sinh viên nghỉ dài hơn

Đối với các trường đại học, lịch nghỉ cụ thể phụ thuộc vào kế hoạch đào tạo của từng trường. Một số trường có thể điều chỉnh thời khóa biểu, bố trí học bù hoặc học trực tuyến để sinh viên có thời gian nghỉ dài hơn.

Trong một số trường hợp, sinh viên có thể được nghỉ kéo dài nhiều ngày liên tiếp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nếu nhà trường sắp xếp lịch học linh hoạt.

Thời điểm này cũng trùng với giai đoạn cuối học kỳ II của nhiều trường phổ thông và đại học, nên sau kỳ nghỉ lễ, học sinh và sinh viên sẽ bước vào giai đoạn nước rút cho kiểm tra cuối kỳ và hoàn tất chương trình năm học.