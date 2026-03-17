Buổi lễ homecoming chính thức của Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi tại Đại học Phenikaa

HHTO - Đây là lần đầu người đẹp Nguyễn Thị Vân Nhi có chuyến trở về tri ân trường cũ sau 8 tháng giành ngôi vị Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô được chào đón bởi hàng trăm sinh viên và giáo viên Đại học Phenikaa.

Thành tích ấn tượng của Vân Nhi tại cuộc thi nhan sắc uy tín cấp quốc gia là niềm tự hào của các thầy cô, sinh viên. Sự chào đón ấm áp từ thầy cô và bạn bè chính là nguồn động lực lớn để Vân Nhi tiếp tục nỗ lực và tỏa sáng trên hành trình phía trước.

Hồi tháng 7/2025, Á hậu Vân Nhi từng có dịp trở về trường tham dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường Đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa và Chiến lược đột phá phát triển. Cô vinh dự đại diện các sinh viên tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hàng trăm sinh viên tới từ các khoa của Đại học Phenikaa đã tới tham dự lễ homecoming và chào đón Vân Nhi trở về trường với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Á hậu Vân Nhi đã có những dấu ấn đáng nhớ trong nửa năm đương nhiệm. Người đẹp vừa giành 2 tháng để cùng đoàn phim Chuyện Tình Khâu Vai hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở vùng núi phía Bắc. Vân Nhi nói cô gặp nhiều thử thách, khó khăn trong lần đầu đóng phim. Tuy nhiên, nàng hậu được diễn viên Nguyệt Hằng và các thành viên trong đoàn làm phim đồng hành, hướng dẫn tận tình.

Á hậu Vân Nhi hiện đã quay trở lại trường học để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Bên cạnh đó, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, hoàn thành những tháng cuối của nhiệm kỳ Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024.