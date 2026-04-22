Suốt ngày bị đồn khổ vì chồng nhưng Hailey chỉ mong Justin Bieber được là chính mình

HHTO - Có lẽ Hailey là người duy nhất Justin Bieber không phải cố để làm hài lòng. Đi bên cạnh Hailey lộng lẫy, Justin có thể mặc sao cũng được, miễn anh thấy thoải mái mà không cần gồng lên để giữ hình ảnh.

Mới đây trong cuộc trò chuyện số tháng 4/2026 với Interview Magazine, Hailey Bieber đã chia sẻ: “Tôi không quan tâm anh ấy mặc gì. Ngày qua ngày, cái tôi quan tâm là anh ấy cảm thấy vui, thấy khỏe với điều đó hay không.”

Justin Bieber từng chia sẻ rằng, suốt cuộc đời anh toàn phải làm những điều khiến người khác hài lòng. Chỉ có Hailey gần như là người duy nhất không yêu cầu anh phải như vậy. Cô ấy luôn thấu hiểu và tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc riêng của Justin, ân cần và đầy kiên nhẫn. Đó cũng là lí do vì sao anh ấy cảm thấy ấm áp và được chữa lành khi ở bên vợ mình.

Hailey luôn ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ lưỡng và xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Cô thích như vậy nhưng lại không hề yêu cầu Justin cũng phải giống mình. Justin có thể mặc thoải mái, thậm chí xuề xoà một chút cũng được, miễn anh thấy vui và thả lỏng.

Đừng nghĩ làm được như vậy là dễ dàng. Ai cũng muốn xuất hiện đẹp đẽ và hoàn hảo trước công chúng, Hailey hẳn cũng vậy, nhưng cô chọn ưu tiên cảm xúc của Justin hơn là cố giữ hình ảnh để làm đẹp lòng thiên hạ. Thậm chí, Hailey thường xuyên bị nói là không được Justin trân trọng, khổ vì chồng, nhưng điều đó cũng không khiến Hailey thay đổi thứ tự ưu tiên.