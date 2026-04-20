Hiểu tại sao Byeon Woo Seok chọn đây là cảnh đỉnh nhất trong "Perfect Crown"

HHTO - Có 2 cảnh trong "Perfect Crown" mà Byeon Woo Seok hài lòng nhất. Một cảnh vừa lên sóng và đang khiến khán giả "ôm tim".

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Byeon Woo Seok từng nói rằng ngoài kết phim thì kết tập 4 là một trong 2 cảnh khiến anh thỏa mãn ở Perfect Crown (Vương Miện Hoàn Hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21). Theo nam diễn viên, đây là tình tiết nhấn mạnh sự chắc chắn trong tình cảm Đại quân Lee Ahn dành cho Seong Hui Ju (IU).

Tập 4 đã chiếu, khán giả có thể hiểu vì sao Byeon Woo Seok lại lựa chọn đây là cảnh "peak" (đỉnh) nhất. Bởi tính đến hiện tại, phân đoạn này là cảnh ngầu nhất của Đại quân và cũng là tình tiết gay cấn nhất của Perfect Crown ở 1/3 chặng đầu.

Chiều theo "tiểu bệ hạ", Seong Hui Ju lái xe chở cậu bé đi hóng gió. Đội hoàng gia và Thủ tướng Min sắp xếp chu toàn để hộ tống mà không gây kinh động đến người dân, truyền thông. Tuy nhiên, chiếc xe mất phanh, tăng tốc không thể kiểm soát.

Cách đẩy cao trào quen thuộc, thậm chí có thể đoán trước kết quả. Dù vậy, khán giả vẫn đánh giá tốt nhờ cách truyền đạt chân thực, nhất là khi thực tế, IU chưa có bằng lái xe. Phương pháp xử lý sự cố logic, giảm độ "ảo ma".

Hành động còn nhanh hơn cả đội hộ tống và Thủ tướng (những người luôn theo sát xe Hui Ju, nắm tình hình đầu tiên) là một trong những chi tiết phản ánh nỗi sợ và sự liều mạng bảo vệ người thương của Lee Ahn.

Seong Hui Ju hướng xe lên cầu vượt vắng, mượn ma sát của rào chắn để giảm tốc. Xe của Lee Ahn phóng đến áp sát đầu xe của Hui Ju, tăng lực cản và ma sát cho cô. Sau đó, Đại quân mới phóng xe lên phía trước một đoạn, quay ngang xe chặn đầu. Xe được giảm xuống tốc độ nhất định, Hui Ju đâm vào đuôi xe của Lee Ahn nhằm giảm nguy hiểm cho anh.

Khán giả "ôm tim" với khoảnh khắc 2 "Mercedes cứu Bugatti". Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) bị thương nhẹ ở đầu, bước ra giữa khói mờ "đẹp như một vị thần". Anh phải nén nỗi đau khi lần lượt chứng kiến mẹ, cha, anh trai qua đời và hẳn đã lo sợ đến mức nào khi biết Vua (cháu ruột) và người mình yêu đang gặp nguy hiểm tính mạng.

Bình luận của khán giả:

"Cảnh phim bạc tỷ là đây, nhìn siêu xe này cứu siêu xe kia đi kìa."

"Anh ấy bất chấp nguy cơ bản thân cũng mất mạng để cản xe của vợ kìa."

"Ai chê teenfic, ai chê sến thì kệ, tôi vẫn xem và tôi thấy nó quá đỉnh. Cả hai đều quá ngầu."

"Cổ tích hiện đại hoàng tử cứu công chúa, anh hùng cứu mỹ nhân là đây."

"Kết tập điên thật, nhan sắc của Byeon Woo Seok bất bại."

"Tôi hiểu vì sao anh ấy lại hài lòng cảnh này nhất rồi."

Kết tập 4 đã "lập đỉnh" về tỉ suất người xem thời gian thực (real-time) kể từ khi Perfect Crown lên sóng - 24,51%. Đồ thị rating phim đang một đường tiến lên, liệu cột mốc trên có bị phá vỡ ở tuần này?

Vụ tai nạn xe có sắp đặt nhắm vào Seong Hui Ju là lý do khiến Lee Ahn muốn dừng ý định kết hôn với cô. Phim đang hướng khán giả đến suy đoán kẻ tác động đến phanh xe của Hui Ju là cha của Đại phi Yi Rang. Tình tiết vẫn dễ đoán như vậy hay là cú lừa để gợi ra một phản diện khác?

Tập 5 - 6 của Perfect Crown sẽ lên sóng vào ngày 24 - 25/4.

​