Fan quốc tế "phát hờn", muốn "quẩy ké" với fan Việt ở live viewing concert BTS

HHTO - Đề phòng trường hợp có hiểu lầm về vi phạm quy định hay hành vi quá khích, fan Việt đã bình luận "rào trước", giải thích rõ dưới các bài viết đang viral của người hâm mộ quốc tế về khung cảnh V-ARMY "quẩy hết ga" tại rạp khi theo dõi live viewing concert của BTS.

Với người hâm mộ Việt từng ra rạp xem phim concert hẳn không lạ với những màn "quẩy nét căng" của khán giả. Fan ngồi/ đứng tại chỗ cùng hát, thậm chí ùa xuống khu vực trước màn hình để nhảy và fanchant cùng nhau. Khung cảnh này đang xảy ra tại các buổi live viewing của concert ARIRANG - BTS. Một đoạn cắt được rạp phim đăng trên mạng xã hội, hút tương tác lớn từ khán giả quốc tế.

Bài gốc của rạp chiếu còn có tương tác thấp hơn hẳn so với bài "trích dẫn" (chia sẻ) của một fan Hàn.

Một bài chia sẻ của fan Trung nhận "bão tim" vượt qua bài viết gốc.

Một tài khoản fan đăng lại video V-ARMY "quẩy" tại rạp cũng mang về tương tác lớn trên X.

Các ARMY quốc tế đều thích thú và bất ngờ trước "độ nhiệt" của fan Việt, "giận dỗi" và "ghen tị" vì không có mặt tại đây để tham gia cùng:

"Xem video xong, tôi cảm nhận được họ muốn concert đến mức nào. Hãy ngừng tranh cãi xem tổ chức ở đâu mới tốt đi. Tôi nghĩ là chúng ta nên cảm thấy biết ơn vì quốc gia mình là một trong những điểm dừng của tour diễn".

"Không khí thích thật đấy, nhưng tôi không vui vì tôi không ở đó."

"Ghen tị thật đó, ở rạp mình xem thì mọi người yên và ARMY Bomb cũng không được bật lên vì gây chói cho người bên cạnh."

"Tôi muốn đến Việt Nam để xem live viewing cùng họ ghê."

Đoạn video xem trực tuyến mà nhiệt như tại sân của V-ARMY đang gây sốt. - Video: Lotte Việt Nam.

Bên dưới các bài đăng viral trên Threads và X, fan Việt ùa vào bình luận "thả suộc" không khí ở suất chiếu của mình, trả lời ARMY quốc tế bằng nhiều thứ tiếng với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến "đồng quạt" toàn cầu. Một số fan hi vọng sự cuồng nhiệt của V-ARMY sẽ chạm đến BigHit Music và BTS để Việt Nam là điểm dừng được nhắc đến trong danh sách chưa công bố của world tour.

Ngoài ra, đề phòng trường hợp dân mạng nước ngoài hiểu lầm về hành vi quá khích hay vi phạm quy định rạp chiếu phim, fan Việt cũng bình luận (bằng tiếng Anh) giải thích rõ, nhận được "nghìn tim" vì sự cẩn thận.

Một bình luận giải thích với fan quốc tế của V-ARMY.

"Mình là một ARMY Việt Nam và mình muốn giải thích như thế này:

Nếu đây là chiếu phim tài liệu, mọi người sẽ ngồi xem một cách yên lặng như xem phim bình thường và không bật ARMY Bomb.

Nhưng nếu đó là xem live concert (hòa nhạc trực tiếp) hoặc chiếu lại concert thì ở Việt Nam, hầu hết mọi người trong rạp sẽ đứng lên, hát và nhảy cùng nhau. Ai thích ngồi thì vẫn ngồi và hầu như không ai phàn nàn gì hết. Ngay cả nhân viên rạp chiếu phim cũng thường tham gia và "enjoy cái moment này" với mọi người".