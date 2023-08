17 năm sau “Hannah Montana”: Miley Cyrus trở lại với siêu phẩm, “bạn thân” lại vào tù

HHT - Đã 17 năm kể từ ngày “Hannah Montana” lên sóng, bộ ba ngày ấy nay đã có nhiều đổi khác. Người kết hôn, người ly dị, người vừa trở lại với một ca khúc tuyệt vời, người lại bị bắt vào tù vì trộm một túi khoai tây chiên.

Vào năm 2006, series Hannah Montana ra mắt công chúng và trở thành một trong những series Disney nói riêng và series tuổi teen nói chung đình đám và được yêu thích nhất cho đến tận ngày nay. Hannah Montana có tổng cộng bốn mùa phim và một phần phim điện ảnh. Mùa phim cuối ra mắt vào năm 2010.

Bộ phim kể về cô bé Miley Stewart có cuộc sống hai mặt, vừa là một cô bé tuổi teen như bao người, vừa là một ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng. Một cốt truyện vui nhộn cùng với những ca khúc hay, Hannah Montana đã mê hoặc bao thế hệ tuổi teen khắp thế giới với câu chuyện về cô bé có “điều tuyệt vời nhất của cả hai thế giới”.

Đã 17 năm trôi qua kể từ ngày đầu ra mắt công chúng, bộ ba của phim nay cũng có nhiều đổi thay.

Miley Cyrus - Miley Stewart/Hannah Montana

Được biết, ban đầu Miley Cyrus đến thử vai Lilly - bạn thân của Miley Stewart (cũng chính là ngôi sao Hannah Montana), nhưng cuối cùng cô được chọn vào vai chính nhờ khả năng diễn xuất và ca hát. Với thành công của Hannah Montana, Miley Cyrus đã trở thành một ngôi sao khi còn rất trẻ. Chính Miley cũng nói rằng vai diễn này đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Ngoài Hannah Montana, Miley Cyrus cũng thử sức với một số vai diễn khác. Miley lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Bolt (2008), hay đóng chính với kiểu vai trưởng thành hơn trong The Last Song (2010).

Sự nghiệp ca hát của Miley Cyrus phát triển rực rỡ với tư cách là Hannah Montana, nhưng đồng thời cũng tỏa sáng độc lập khi cô tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của vai diễn này. Cuối năm 2007, Miley tổ chức chuyến lưu diễn Best of Both Worlds rất thành công. Cô phát hành một số album như Can’t Be Tamed (2010), Bangerz (2013) - album này có các đĩa đơn nổi bật như We Can’t Stop, Wrecking Ball và đã mang về cho Miley đề cử giải Grammy đầu tiên.

Năm 2023, Miley Cyrus trở lại với album Endless Summer Vacation với các đĩa đơn được yêu thích như Flowers, River, Jaded. Mới đây, trong những ngày cuối tháng 8/2023, Miley Cyrus khiến tất cả rưng rưng xúc động khi phát hành ca khúc Used To Be Young cùng loạt video TikTok lấy cảm hứng từ việc “nhìn lại” cuộc đời mình.

Về đời sống cá nhân, Miley Cyrus đã có một mối quan hệ kéo dài với Liam Hemsworth - bạn diễn trong The Last Song. Lần đầu gặp nhau vào năm 2010, Miley và Liam yêu nhau rồi kết hôn vào năm 2018, nhưng tuyên bố ly thân vào năm sau đó và ly hôn vào năm 2020. Kể từ tháng 12/2021, Miley có quan hệ tình cảm với tay trống Maxx Morando.

Emily Osment - Lilly Truscott

Trong Hannah Montana, Lilly Truscott là cô gái tomboy cá tính, bạn thân nhất của Miley Stewart. Vai diễn này được đảm nhận bởi Emily Osment. Tình bạn giữa Miley và Lilly cho đến nay vẫn được xem là “chuẩn mực” của tình bạn con gái tuổi teen trên màn ảnh.

Trong giai đoạn tham gia Hannah Montana, Emily Osment cũng tham gia một số phim khác như Dadnapped (2009), Cyberbully (2011). Sau khi Hannah Montana kết thúc, Emily đóng một số series như Most Family (từ 2019 đến 2020), Young & Hungry (từ 2014 đến 2019) - phim cũng mang về cho cô giải thưởng Teen Choice Award. Trong những năm gần đây, Emily Osment vẫn chăm chỉ hoạt động, như tham gia định kỳ series The Kominsky Method trên Netflix.

Cuộc sống cá nhân của Emily Osment cũng viên mãn khi cô vừa đính hôn với bạn trai Jack Anthony vào tháng 7 năm 2023.

Mitchel Musso - Oliver Oken

Nam diễn viên Mitchel Musso đóng vai Oliver Oken, cậu con trai ngố tàu bị “kẹt” giữa hai cô bạn gái thân thiết Miley và Lilly, nhưng cậu cũng là mảnh ghép không thể thiếu của bộ ba.

Mitchel Musso đảm nhận vai Oliver suốt bốn mùa phim Hannah Montana. Ngoài ra, Mitchel Musso còn lồng tiếng cho vai Jeremy trong loạt phim hoạt hình vui nhộn Phineas and Ferb suốt bốn mùa (từ 2007 đến 2015). Ngoài diễn xuất, Mitchel Musso còn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Vào năm 2009, anh phát hành album đầu tiên mang tên Walt Disney Records. Sau hơn 10 năm gián đoạn, anh trở lại với âm nhạc khi phát hành đĩa đơn DRANK và mixtape Ghost vào năm ngoái.

Mới đây, các fan của Hannah Montana bất ngờ khi biết tin Mitchel Musso bị bắt tại Texas. Được biết, anh đã ăn trộm một túi khoai tây chiên, khi bị phát hiện và yêu cầu trả tiền, anh đã lên tiếng lăng mạ nhân viên rồi bỏ đi. Ngoài ra, Mitchel Musso còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác như say xỉn nơi công cộng, ăn trộm, đăng ký xe hết hạn, không xuất trình giấy phép lái xe…