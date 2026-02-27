19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

HHTO - Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã họp phiên thứ nhất và thống nhất lựa chọn 19 đề cử xuất sắc bước vào vòng bình chọn trực tuyến. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình tuyển chọn, tôn vinh những gương mặt trẻ có thành tích nổi bật, sức lan tỏa tích cực và đóng góp thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

Phiên họp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chuyên gia và cơ quan báo chí. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá hơn 145 hồ sơ đề cử gửi về từ 37 đơn vị trên cả nước, Hội đồng đã thảo luận kỹ lưỡng, bỏ phiếu và thống nhất danh sách 19 gương mặt tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

(Ảnh: TPO)

Theo đánh giá của Hội đồng, các đề cử năm nay có chất lượng cao, phân bổ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng - an ninh, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật và quản lý hành chính nhà nước. Nhiều gương mặt không chỉ có thành tích cá nhân nổi bật mà còn tạo được ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh thiếu niên và cộng đồng.

Danh sách đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến năm 2025 cũng cho thấy sự phong phú về độ tuổi, giới tính và môi trường hoạt động, phản ánh sinh động tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đây được xem là những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội của thanh niên đối với đất nước.

(Ảnh: TPO)

Theo kế hoạch, vòng bình chọn trực tuyến sẽ được mở trong thời gian tới, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia lựa chọn, đồng hành và cổ vũ cho các gương mặt trẻ tiêu biểu. Kết quả bình chọn trực tuyến là một trong những căn cứ quan trọng để Hội đồng xét chọn ra các cá nhân xứng đáng nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

(Ảnh: TPO)