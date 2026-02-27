Tháng 3 còn bao nhiêu đợt không khí lạnh, thời tiết miền Bắc diễn biến ra sao?

HHTO - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, miền Bắc vẫn tiếp tục chịu tác động của các đợt không khí lạnh, dù cường độ không còn mạnh và kéo dài như giai đoạn chính Đông. Đây là thời kỳ chuyển mùa, thời tiết có nhiều biến động, xen kẽ giữa những ngày lạnh, ẩm với các đợt ấm lên ngắn ngày.

Cơ quan khí tượng cho biết, trung bình trong tháng 3 có thể xuất hiện một vài đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các đợt không khí lạnh này chủ yếu ở mức yếu đến trung bình, gây giảm nhiệt nhẹ, ít khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tuy nhiên, do kết hợp với hoàn lưu gió Đông và Đông Nam, thời tiết miền Bắc thường xuyên xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhất là vào đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ trong tháng 3 nhìn chung có xu hướng tăng dần so với tháng 2, song vẫn dao động khá lớn giữa các thời điểm. Ban ngày có thể xuất hiện nắng nhẹ, nền nhiệt tăng, nhưng đến tối và sáng sớm, khi không khí lạnh tăng cường yếu, thời tiết chuyển lạnh, tạo cảm giác se lạnh kéo dài. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm khiến nhiều người cảm nhận rõ sự thất thường của thời tiết đầu xuân.

Đáng chú ý, hiện tượng nồm ẩm tiếp tục là đặc trưng nổi bật trong tháng 3 tại khu vực Bắc Bộ. Không khí lạnh suy yếu và biến tính kết hợp với gió ẩm từ biển thổi vào khiến độ ẩm không khí cao, sàn nhà, tường và đồ dùng trong nhà dễ bị đọng nước. Thời tiết ẩm ướt kéo dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Các chuyên gia khí tượng cũng lưu ý, trong giai đoạn giao mùa, không khí lạnh có thể gây ra những đợt mưa rào, mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, gió giật mạnh, nhất là trong những ngày có sự xáo trộn mạnh giữa các khối khí.

Với diễn biến thời tiết như trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân miền Bắc nên theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, chủ động điều chỉnh sinh hoạt, giữ ấm cơ thể vào sáng sớm và ban đêm, đồng thời có biện pháp hạn chế tác động của nồm ẩm để bảo vệ sức khỏe và an toàn trong đời sống hằng ngày.