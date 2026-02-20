Cứ đến mùa phim Tết, màn ảnh Việt lại có cặp đôi "thả thính" nhau rợp trời

HHTO - Năm ngoái, Quốc Anh và Tiểu Vy từng khiến khán giả đoán già đoán non thì năm nay, Tuấn Trần và Phương Anh Đào xuất hiện lần nào lại "thả thính" ngợp trời lần đó.

Trong cuộc đua phim Tết năm nay, Báu Vật Trời Cho gặp bất lợi về kịch bản chưa đủ đậm đà, quảng bá chưa đủ sôi nổi nhưng lại có ưu thế cực mạnh về dàn diễn viên. Tuấn Trần và Phương Anh Đào đã được yêu thích từ hồi đóng chung phim MAI, nay càng được chú ý khi tái hợp ở Báu Vật Trời Cho.

Tuấn Trần, Phương Anh Đào được khen đẹp đôi

Vốn đã vướng tin đồn “phim giả tình thật” từ trước đó, Tuấn Trần cùng Phương Anh Đào lại càng thoải mái thân thiết trong các buổi quảng bá phim. Phương Anh Đào chăm sóc bạn diễn rất ân cần, chu đáo khi Tuấn Trần phải đi nạng do chấn thương khi quay phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Ngược lại, nam diễn viên liên tục dành những lời tình cảm cho Phương Anh Đào.

Tuấn Trần luôn dành cho bạn gái màn ảnh ánh nhìn dịu dàng

Khi Quách Ngọc Ngoan thổ lộ rất si mê Phương Anh Đào, Tuấn Trần nhanh chóng gọi Quách Ngọc Ngoan là “tình địch”, nhắc đồng nghiệp “không có cửa” đến với Phương Anh Đào. Một lần khác, Tuấn Trần còn gọi Phương Anh Đào là “vợ em”. Dù biết rằng đây là Tuấn Trần đang nói thay lời nhân vật, vì trên phim anh cùng Phương Anh Đào kết hôn nhưng khán giả vẫn rất thích thú, cho rằng nam diễn viên mượn chuyện phim để thổ lộ tình cảm thật của mình.

Nhiều người lại nhớ đến Tiểu Vy, Quốc Anh mùa phim Tết 2025

Độ đẹp đôi, ăn ý cùng những hành động ngọt ngào của Tuấn Trần - Phương Anh Đào làm khán giả nhớ tới Tiểu Vy - Quốc Anh của mùa phim Tết năm ngoái. Hai người đặc biệt thân thiết ngay từ khi đang quay Bộ Tứ Báo Thủ, chẳng hạn như Quốc Anh luôn ở lại đợi Tiểu Vy sau mỗi cảnh quay, ân cần động viên khi nàng hậu có cảnh quay chưa đạt, Tiểu Vy thì đút đồ ăn cho bạn diễn.

Cả hai cũng vướng tin đồn "phim giả tình thật"

Khi đi cinetour, cả hai lúc nào cũng đi sát rạt cạnh nhau, tương tác cực ăn ý và có lúc, Tiểu Vy còn thoải mái ngồi lên đùi Quốc Anh khi chụp ảnh kỷ niệm. Trên trang cá nhân, cả hai cũng đăng tải rất nhiều ảnh chụp chung đầy thân thiết, dành cho nhau những câu "thả thính" nửa đùa nửa thật càng khiến khán giả cho rằng Quốc Anh và Tiểu Vy đang mang chuyện tình từ phim ra ngoài đời. Nhưng đến khi Bộ Tứ Báo Thủ rời rạp, hai người cũng giảm dần tương tác, tin đồn theo đó cũng nguội dần.