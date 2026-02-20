Bản tình ca day dứt mà LyLy viết cho chuyện tình của Hải Linh trong “Thỏ Ơi!!”

HHTO - LyLy đâu chỉ gây ấn tượng nhờ diễn xuất tự nhiên, nhan sắc ấn tượng trong phim Tết Thỏ Ơi!! mà còn là chủ nhân của bản nhạc phim chỉ nghe tựa đề đã thấy buồn.

Thỏ Ơi!! đang là phim ăn khách nhất ngoài rạp hiện nay và phá kỷ lục doanh thu khi đạt mốc 100 tỷ đồng sau chưa đầy ba ngày chiếu. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra MV Giữ Anh Em Làm Cũng Không Xong do LyLy sáng tác và thể hiện, càng khiến khán giả thêm day dứt với chuyện tình của Hải Linh và Thế Phong trong phim.

Xuyên suốt bài hát là chuỗi chất vấn đầy day dứt của người con gái trong tình yêu, khi những mâu thuẫn và hiểu lầm đã đẩy cả hai đến quyết định buông tay. Qua tính tự sự đậm nét, ca khúc gợi mở rằng học cách yêu bằng tất cả cũng đồng nghĩa với việc học cách chấp nhận mất mát, để sau cùng mỗi người vẫn có thể bước tiếp về phía trước.

LyLy viết nhạc phim cho chính nhân vật của mình

Việc vừa là người sáng tác, vừa trực tiếp thể hiện ca khúc, đồng thời đảm nhận vai Hải Linh giúp LyLy có lợi thế đặc biệt trong việc truyền tải cảm xúc. Nhờ thấu hiểu sâu sắc nội tâm nhân vật từ kịch bản đến từng câu chữ, nữ ca sĩ đã khắc họa trọn vẹn sự giằng xé, bất lực cùng những tổn thương âm ỉ của Hải Linh.

Hải Lan đã có chuyện tình ngỡ đẹp như mơ

Từng câu hát như lời tự sự, chất chứa nỗi bất lực của người con gái khi vẫn còn yêu nhưng không thể giữ người thương ở lại. Những câu hát như “Chỉ việc giữ anh bên em / Em cũng làm không xong” hay “Dù con tim chẳng còn vẹn nguyên sau những bão giông, mình tha thứ cho nhau có được không?” càng nhấn mạnh bi kịch cảm xúc của Hải Linh, tình yêu vẫn còn đó nhưng mọi thứ đã không thể trọn vẹn như trước. Từ đó mà Giữ Anh Em Làm Cũng Không Xong hứa hẹn sẽ mang đến những dư âm cảm xúc đặc biệt khi khán giả xem xong Thỏ Ơi!!.