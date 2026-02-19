Tóc Tiên được so sánh với Shin Hye Sun, chính chủ hài hước “xin vía” diễn xuất

HHTO - Tóc Tiên trở thành tâm điểm với loạt ảnh được đặt cạnh nữ diễn viên Shin Hye Sun trong tạo hình Sarah Kim - nữ chính phim Hàn đang gây sốt nhất hiện nay, được nhận xét “giống nhau như hai giọt nước”.

Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” trước loạt hình ảnh được nhận xét là “giống nhau như hai giọt nước” giữa Tóc Tiên và nhân vật Sarah Kim (do nữ diễn viên Shin Hye Sun thủ vai) trong bộ phim mới ra mắt The Art of Sarah.

Sự tương đồng đến mức khiến chính chủ cũng phải ngỡ ngàng.

Những ngày qua, bộ phim The Art of Sarah nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của giới mê phim Việt. Không chỉ gây chú ý bởi nội dung kịch tính, tác phẩm còn ghi điểm nhờ phần visual ấn tượng của dàn diễn viên.

Đáng chú ý nhất là những phân cảnh của nữ chính do Shin Hye Sun thủ vai khiến nhiều khán giả Việt có cảm giác “lạ mà quen”. Sau vài vòng so sánh, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra: Ở nhiều góc quay, ánh mắt và thần thái của mỹ nhân xứ Hàn có nét tương đồng đáng kinh ngạc với nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Tóc Tiên và nữ chính Sarah Kim﻿ có những góc mặt giống nhau.

Tóc Tiên ngay sau đó cũng bất ngờ đăng tải một Story đầy duyên dáng. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh so sánh visual của mình với Shin Hye Sun. Cô viết: “Thiệt sự bản thân không thấy quá giống Shin Hye Sun, nhưng xin vía được đóng phim hay như cô ấy.”

Lời chia sẻ nửa đùa nửa thật vừa thể hiện sự khiêm tốn, vừa cho thấy niềm yêu thích và sự ngưỡng mộ mà nữ ca sĩ dành cho đồng nghiệp quốc tế.

Tuy nhiên không dừng lại ở đó, thời gian sau Tóc Tiên lại đăng tải thêm hình ảnh cặp đôi nam - nữ chính trong phim trên broadcast cá nhân, “ngơ ngác” vì người trong hình quá giống mình.

Màn tương tác duyên dáng này ngay lập tức thu hút hàng loạt tương tác.

Ngoài đời, cả Tóc Tiên và Shin Hye Sun đều sinh năm 1989, cùng theo đuổi phong cách trưởng thành, hiện đại và có phần cá tính. Trước đó, trong chuyến đi Hàn Quốc năm 2023, Tóc Tiên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi cosplay tạo hình “Chàng hậu” - nhân vật do Shin Hye Sun thủ vai trong Mr. Queen.

Loạt ảnh diện hanbok truyền thống của nữ ca sĩ từng khiến netizen hài hước gọi đây là “chị em thất lạc” vào thời điểm đó.

Sau màn “xin vía” diễn xuất từ Shin Hye Sun, Tóc Tiên khiến khán giả tò mò về khả năng lấn sân màn ảnh trong tương lai. Bởi lẽ, bên cạnh giọng hát nội lực và phong cách âm nhạc cá tính, nữ ca sĩ còn sở hữu thần thái điện ảnh rõ nét, từ ánh mắt sắc sảo đến biểu cảm giàu chiều sâu.