3 dáng móng vừa quen vừa lạ, các nàng mê làm nail nên thử để trông mới mẻ hơn

Ái Ái
HHTO - Thỉnh thoảng, thay vì trung thành với những dáng móng quen thuộc, các nàng mê làm nail cũng muốn đổi gió với những dáng móng mới mẻ, lạ mắt hơn. Vừa thay đổi phong cách, vừa tạo điểm nhấn cá tính riêng!

Móng flare

Đây là một trong những kiểu móng ấn tượng và dễ đập vào mắt người đối diện.

Kiểu dáng móng độc lạ, phần đầu móng xòe rộng hướng ra ngoài, trông giống chiếc quạt hoặc mỏ vịt. Đây là một trong những kiểu móng ấn tượng và dễ đập vào mắt người đối diện, đặc biệt là khi kết hợp cùng những thiết kế art cầu kỳ, hoặc đính đá nổi bật.

Điều đặc biệt quan trọng là phải giữ cho móng tay chắc khỏe nếu bạn muốn thử nghiệm dáng móng flare, vì chúng khá dễ bị gãy ở đầu móng.

Móng nhọn

Độ dài là điều bắt buộc phải có để thử nghiệm kiểu móng cực kì ấn tượng này.

Shape móng giống hình hạt hạnh nhân, nhưng cố tình dũa siêu nhọn, sắc bén như đỉnh của một hình tam giác. Độ dài là điều bắt buộc để có thể thử nghiệm kiểu móng cực kì ấn tượng này.

Với dáng móng nhọn, màu sắc không phải là ưu tiên hàng đầu, mà là các thiết kế cân đối giữa sự sắc bén, táo bạo và tính thẩm mỹ.

Móng Coffin

Một phiên bản góc cạnh, pha trộn giữa móng hình vuông và hình ballerina, với phần đầu móng thẳng và dũa hơi sát vào trong.

Móng coffin có thể lên được tất cả các màu sắc và thiết kế cầu kì, lẫn tối giản.

Kiểu dáng này để móng tay dài sẽ trông rất đẹp. Móng coffin có thể lên được tất cả các màu sắc và thiết kế cầu kì, lẫn tối giản, nhưng kiểu sơn đầu móng là hợp và nhìn sang nhất.

Dáng móng mang vẻ sắc sảo và hiện đại, nên những màu sắc hoặc thiết kế tạo hiệu ứng thị giác như mạ crom, mắt mèo sẽ khiến đôi bàn tay có sức hút hơn.

