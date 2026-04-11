Hoa hậu Yolina Lindquist: Giữ dáng không đòi hỏi hoàn hảo, quan trọng là sự cân bằng

HHTO - Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới với phong cách street style năng động, khắc họa góc nhìn của một cô gái Mỹ khi trải nghiệm nhịp sống tại Việt Nam.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong không gian ngập tràn ánh nắng mùa Hè. Không theo đuổi những concept cầu kỳ, bộ ảnh mang đến nét phóng khoáng nhằm tôn vinh vẻ đẹp năng động, thần thái tự nhiên.

Trong kế hai mảnh tông vàng pastel, Yolina lựa chọn phom crop-top phối cùng chân váy ngắn và tay áo dài, làm nổi bật vẻ thanh thoát và cấu trúc hài hòa của tổng thể. Chất liệu vải nhẹ, xử lý đục lỗ, tạo hiệu ứng chuyển động bắt sáng.

Sở hữu nét đẹp của sự năng động, phóng khoáng, Yolina Lindquist duy trì phong độ ổn định nhờ lối sống kỷ luật, ngay cả khi lịch trình hoạt động dày đặc.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist cho biết:

“Tôi không có bí quyết quá phức tạp. Tôi hạn chế ăn sau 19 giờ để cơ thể có thời gian nghỉ và tiêu hóa. Ban ngày, tôi ưu tiên các món nhẹ như salad, cơm gạo lứt hoặc đồ hấp. Việc sống tại Việt Nam cũng khiến tôi quen với khẩu vị thanh hơn nhưng vẫn đủ năng lượng, tôi rất thích các món ăn Việt Nam.

Mỗi sáng, tôi dành khoảng 30 phút cho cardio nhẹ như chạy bộ hoặc nhảy dây. Buổi chiều, tôi tập trung vào các bài siết cơ như plank, squat, core, kết hợp yoga để duy trì sự dẻo dai. Với tôi, giữ dáng là một quá trình cần sự đều đặn, không đòi hỏi hoàn hảo mỗi ngày mà quan trọng là sự cân bằng.”

﻿

Bên cạnh đó, bộ ảnh còn mở rộng sang không gian đô thị với một hình ảnh đời thường hơn của đương kim Hoa hậu, được thực hiện tại khu vực đường sách và Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Xuyên suốt từng khung hình là những lát cắt cảm xúc được Yolina Lindquist gửi gắm như một câu chuyện cá nhân về hành trình của một cô gái Mỹ đang sống và làm việc tại Việt Nam.

Bối cảnh được thực hiện tại khu vực Bưu điện Trung tâm TP.HCM và đường sách Nguyễn Văn Bình. Trong không gian đó, Yolina xuất hiện với hình ảnh gần gũi, nhẹ nhàng hơn như một khoảnh khắc cân bằng giữa nhịp sống quốc tế và đời sống cá nhân.