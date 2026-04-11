Không chỉ CORTIS, giới trẻ đang mê mẩn săn tìm và đưa thời trang đồ si lên ngôi

HHTO - Nhiều năm gần đây, khi phong cách vintage và Hip-Hop lên ngôi, "thrift shop'' trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ để tìm kiếm những món đồ độc đáo. Xu hướng săn đồ si này không chỉ “mở khóa” phong cách thời trang mới lạ cho Gen Z mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế tác động tiêu cực của thời trang nhanh.

Thrifting, hay còn gọi là “săn đồ si”, là hình thức mua sắm các sản phẩm thời trang second hand đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Ảnh: Đô Si La Mi.

Thrifting thu hút giới trẻ nhờ sự đa dạng và mới lạ trong phong cách thời trang. Khác với các thương hiệu thông thường - nơi một thiết kế được sản xuất hàng loạt với nhiều kích cỡ khác nhau, khiến người mặc dễ rơi vào tình trạng “đụng hàng”, các món đồ tại thrift shop lại mang tính độc bản. Nhiều sản phẩm chỉ tồn tại duy nhất một mẫu, một size, hoặc thậm chí khó có thể tìm thấy phiên bản tương tự.

“Đối với mình, việc “săn đồ si” đặc biệt ở cảm giác "đi săn lùng và tìm kiếm”. Ở những cửa hàng khác thì một mẫu có nhiều số lượng, nhưng khi đi thrifting thì mình dành nhiều thời gian hơn để lựa cũng như tìm kiếm món đồ thật sự hợp với phong cách của mình vì mỗi style có số lượng ít. Cảm giác khi dành nhiều thời gian để kiếm món đồ phù hợp với mình như một thành tựu ấy” - bạn Nguyễn Ngọc Anh Thư (sinh năm 2007, TP.HCM) chia sẻ niềm vui của văn hóa thrifting.

Anh Thư thích cảm giác "đi săn lùng và tìm kiếm” đồ si độc lạ. Ảnh: NVCC.

Chính sự giới hạn đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho việc “săn đồ si”, khi mỗi món đồ không chỉ là một lựa chọn trang phục mà còn trở thành dấu ấn cá nhân. Nhờ đó, người mặc có thể tự tin thể hiện phong cách riêng biệt, tránh sự trùng lặp trong cách ăn mặc hằng ngày.

“Đối với mình, thrifting cho mình cơ hội tiếp cận thời trang ở góc độ độc lạ hơn, đặc biệt và có cá tính riêng hơn. Việc săn đồ si cho tụi mình cơ hội trở nên độc bản, không bị bão hòa hay trộn lẫn với ai khác thông qua phong cách ăn mặc” - bạn Nguyễn La Minh Đức (sinh năm 2008, TP.HCM) bày tỏ cảm nghĩ.

Bạn Minh Đức cho rằng săn đồ si tạo cơ hội trở nên độc bản. Ảnh: NVCC.

Các mẫu mã đồ si ngày nay cũng ngày càng đa dạng với nhiều giá cả khác nhau để phù hợp với “túi tiền” của giới trẻ. Thực tế, có những sản phẩm dao động chỉ vài chục nghìn lên đến vài trăm nghìn đồng tùy thuộc vào độ mới của món đồ.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của thời trang cũng là một trong những lý do khiến nhiều bạn trẻ chuyển sang lựa chọn thrifting. Thay vì chi tiêu cho những sản phẩm giá cao nhưng nhanh lỗi mốt, chất lượng không bền và dễ bị đào thải, việc mua đồ si giúp kéo dài vòng đời của quần áo.

Dù là “cũ người mới ta”, nhiều món đồ vẫn giữ được chất lượng tốt, đồng thời góp phần giảm thiểu rác thải thời trang ra môi trường. Ảnh: Đô Si La Mi.

Anh Thư kể: “Mình thích những món mà mình có thể mặc nhiều lần, nhiều kiểu khác nhau hơn là đồ dùng một lần (thời trang nhanh). Thrifting cũng phù hợp với túi tiền học sinh hơn khi có thể mua một món đồ mid-high end ở giá rẻ hơn nữa”.

Ngoài ra, sự lan tỏa của mạng xã hội đã góp phần thay đổi nhận thức và góc nhìn của giới trẻ về việc “săn đồ si”. Nhiều nghệ sĩ cũng “lăng xê” thrifting, khiến xu hướng này ngày càng được Gen Z đón nhận rộng rãi. Không ít gương mặt được giới trẻ quan tâm như "Anh trai" Negav, B Ray hay nhóm nhạc CORTIS gần đây cũng thường xuyên chia sẻ sở thích thrift shopping.

Có thể thấy, văn hóa thrifting được lan tỏa rộng rãi không chỉ bởi sự mới lạ, phù hợp với cá tính của giới trẻ hiện nay mà còn bởi ý thức của người dùng đối với những tác hại của thời trang nhanh đối với môi trường.