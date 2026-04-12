Bí ý tưởng ăn mặc? Chỉ cần theo dõi các ngôi sao thời trang là có gợi ý ngay!

Ái Phương
HHTO - Những bộ trang phục nổi bật của người nổi tiếng trên phố luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tín đồ thời trang.

Một bộ outfit hoàn hảo không chỉ là chạy theo xu hướng, mà nó còn thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách riêng của từng người. Vì vậy, mỗi ngôi sao đều có những điểm mạnh riêng trong cách ăn mặc.

Chloe Kim xuất hiện tối giản trong một bộ all black nhưng vẫn nổi bật và xinh đẹp.
Tủ đồ của Kendall Jenner thực sự là một cuốn cẩm nang phong cách.
Emma Stone biết rõ sức mạnh của công thức phối trang phục cổ điển với quần jeans với áo phông trắng và áo khoác da. Trông cô ấy cực kỳ nhiều năng lượng trong bộ outfit này.
Selena Gomez khoe khéo chiếc túi Prada Bonnie của mình, trên nền bộ trang phục toàn màu đen cực kỳ thanh lịch.
Margot Robbie gây ấn tượng mạnh với bộ trang phục này và trong suốt chuyến quảng bá phim Wuthering Heights. Một sự kết hợp phá cách và cân bằng giữa tính nữ và sự bụi bặm.
Camila Morrone là nguồn cảm hứng cho các tín đồ thời trang không chỉ bằng quần áo, phụ kiện, mà còn ở kiểu tóc, makeup, màu má hồng và màu son nữa.
Olivia Rodrigo mặc bộ này có lẽ lấy cảm hứng từ Wednesday Addams. Còn chúng ta sẽ lấy cảm hứng từ cô ấy.

Việc lấy cảm hứng từ trang phục của các ngôi sao như Hailey Bieber, Selena Gomez, Rihanna, Bella Hadid - Gigi Hadid, Sabrina Carpenter... không đồng nghĩa với việc sao chép y chang phong cách của họ, mà là tham khảo cách họ chọn các item mix & match chúng với nhau, rồi biến tấu và chắt lọc lại sao cho phù hợp với bản thân, cũng như môi trường thực tế.

Rihanna trông rất ngầu trong bộ đồ denim từ đầu đến chân. Thành thật mà nói, lúc nào cô ấy cũng ấn tượng như vậy.
Margot Robbie trông đúng chất cô gái sành điệu New York với mũ len sáng màu, áo khoác da và giày Converse cổ cao.
Hailey Bieber trông rất thanh lịch trong bộ trang phục toàn màu đen này. Đặc biệt là chiếc quần nhung ống thẳng tưởng đã bị lãng quên.
Hãy xem cách Gigi Hadid phối phụ kiện và túi xách khiến cho bộ đồ jeans với áo len trắng được nâng tầm một cách tài tình.
Bella Hadid thể hiện phong cách thập niên 90 cực chất với áo blazer da màu nâu và băng đô đen nhỏ xíu trên tóc.
Ái Phương
#Nguồn cảm hứng thời trang từ sao Hollywood #Phong cách phối đồ của ngôi sao #Xu hướng thời trang phố phường #Cách phối đồ và phụ kiện #Phong cách cá nhân và gu thẩm mỹ #Lấy cảm hứng từ sao để biến tấu #Thời trang tối giản và nổi bật #Phong cách thập niên 90 #Trendy phối đồ theo mùa #Phong cách công sở và dạo phố

