Sau V và Jung Kook, Jin BTS xuất hiện trên bìa Marie Claire Hàn với 7 phiên bản

HHTO - Jin BTS - Đại sứ thương hiệu toàn cầu của nhà mốt trang sức xa xỉ Fred xuất hiện trên bìa số tháng 2/2026 của tạp chí Marie Claire Hàn với 7 phiên bản bìa khác nhau.

Bộ ảnh được thực hiện trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm dòng trang sức biểu tượng Force 10 của Fred. Với phong thái điềm tĩnh, "anh cả" Jin mang đến hình ảnh phù hợp với tinh thần vừa cổ điển vừa hiện đại của thương hiệu.

Sự xuất hiện của Jin trên Marie Claire Korea số tháng 2/2026 là dấu mốc tiếp theo trong chuỗi hoạt động thời trang cá nhân của các thành viên BTS. Nếu Jung Kook gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, năng động, V ghi dấu ấn bằng phong cách thời trang mang đậm cá tính nghệ sĩ, thì Jin lựa chọn hướng tiếp cận điềm đạm, tinh tế và mang tính bền vững.

Bên cạnh hoạt động của các cá nhân, BTS cũng đã chính thức thông báo về việc phát hành album phòng thu thứ 5, đánh dấu sự trở lại của nhóm với đội hình đầy đủ sau khoảng 3 năm 9 tháng. Album gồm 14 ca khúc, được các thành viên trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất, như một lời tri ân gửi đến người hâm mộ đã chờ đợi màn comeback trọn vẹn của nhóm.

﻿

Cùng với album mới, BTS cũng xác nhận kế hoạch tổ chức world tour trong thời gian tới. Thông tin chi tiết về lịch trình tour dự kiến sẽ được công bố vào 0 giờ ngày 14 tháng 1, thông báo nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng ARMY (cộng đồng người hâm mộ BTS) trên toàn cầu.