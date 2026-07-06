Minions & Quái Vật lập kỷ lục doanh thu tại Việt Nam, chính thức thoát mác “phim hài vô tri”?

HHTO - Là phim có điểm đánh giá cao nhất trong vũ trụ Kẻ Trộm Mặt Trăng/Minions, Minions & Quái Vật không còn là câu chuyện vô tri về biệt đội chuối vàng chỉ biết quậy phá nữa rồi.

Với 91% “tươi” trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Minions & Quái Vật đã xuất sắc trở thành phim có điểm đánh giá cao nhất trong vũ trụ Kẻ Trộm Mặt Trăng/Minions. Chất lượng đã ổn, tốc độ bán vé cũng tốt không kém khi phần phim mới nhất về biệt đội chuối vàng còn là phim Hollywood có doanh thu ngày đầu khởi chiếu cao nhất tại thị trường Việt Nam.

Phim nhận được điểm số cao bất ngờ

Hiện giờ, Minions & Quái Vật đã chạm mốc 80 tỷ đồng doanh thu và với đà càn quét phòng vé như thế này, phim được dự đoán sẽ vượt qua con số 200 tỷ. Thành công của Minions & Quái Vật nằm ở cách bộ phim thay vì để Minions bám theo những ác nhân trong lịch sử thì lần này chúng đã có một câu chuyện cho riêng mình. Hành trình của những sinh vật màu vàng 40 năm trước khi gặp gỡ Gru đã từng là một chương đáng nhớ, với việc lưu lạc tới Hollywood.

Minions vẫn chứng tỏ sức hút cực mạnh ở thị trường Việt Nam

Tại đây, chúng đã chứng kiến sự thăng hoa của phim ảnh thời kỳ vàng son và nỗ lực làm một bộ phim quái vật của riêng mình. Đây là thời kỳ mà diễn xuất hình thể đóng vai trò trung tâm - một sân chơi hoàn hảo cho những Minions vốn nổi tiếng vì sự vụng về và hỗn loạn.

Chính bối cảnh lịch sử này không chỉ mở ra vô vàn cơ hội để Minions tạo nên tiếng cười, mà còn lồng ghép một thử thách có thật trong lịch sử điện ảnh: giai đoạn chuyển tiếp từ phim câm sang phim nói, thời điểm mà không ít ngôi sao từng lừng lẫy đã không thể thích nghi và dần biến mất khỏi ánh hào quang.

Bầy chuối vàng vẫn nghịch ngợm nhưng đã bớt vô tri

Bên cạnh loạt chi tiết cài cắm lấy lòng khán giả người lớn, Minions & Quái Vật vẫn giữ được yếu tố hài hước vốn là thương hiệu của Minions. Với bản tính vụng về và nghịch ngợm, các Minion luôn biết cách tạo ra những tình huống “làm phiền thiên hạ”. Cho dù đó là hành trình tìm việc khiến vô số ác nhân khốn khổ, hay kế hoạch giải phong ấn đám quái vật chỉ để có những thước phim không cần tới CGI thì chất liệu hài hước quen thuộc vẫn luôn hiện diện.