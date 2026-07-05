Sau Chương Nhược Nam, đến lượt Bạch Lộc bị soi việc dùng thế thân quá nhiều

Cách đây không lâu, Chương Nhược Nam từng vướng ồn ào khi lộ chuyện dùng diễn viên đóng thế trong các cảnh chiến đấu ở phim Vũ Lâm Linh. Khán giả vẫn biết rằng khi đóng phim võ hiệp, phim hành động thì không thể tránh được việc nhờ đến thế thân trong các cảnh phức tạp hoặc nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này cần được thực hiện khéo léo, tính toán kỹ góc quay, kỹ xảo sao cho mượt mà, người xem khó mà nhận ra.

Chương Nhược Nam lộ dùng thế thân.

Còn ở Vũ Lâm Linh thì chẳng cần soi kỹ, cư dân mạng cũng thấy cô gái trên màn hình không phải Chương Nhược Nam khi đoàn làm phim để lộ cả mặt người đóng thế. Chưa kể ở một số cảnh quay cận, phải tự mình đóng cảnh hành động thì Chương Nhược Nam bị chê là đánh võ quá mềm mại, nhìn không có lực.

Bạch Lộc bị cho là dùng quá nhiều cảnh đóng thế.

Bây giờ tới lượt Bạch Lộc cũng bị chỉ trích vì dùng diễn viên đóng thế ở những cảnh không cần thiết trong phim Mạc Ly. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích nữ diễn viên mượn thế thân khi quay cảnh ngồi xem tỉ thí võ công và uống trà, vốn không có gì phức tạp nguy hiểm đến độ phải nhờ người khác diễn thay.

Dù phía Bạch Lộc đã tung bằng chứng cho thấy cô thực sự quay cảnh uống trà thì cư dân mạng vẫn đặt nghi vấn vào những cảnh võ thuật. Bởi trong các đoạn chiến đấu, hễ quay cận mặt Bạch Lộc thì rõ nhưng ở cảnh quay xa thì mặt nữ chính bị chủ động xóa mờ khiến khán giả nghi ngờ ê-kíp muốn tránh lộ mặt người đóng thế.

Phim Mạc Ly chủ động làm mờ khuôn mặt người đóng thế cho Bạch Lộc. Nguồn: Nổi tiếng trên B trạm

Fan của Bạch Lộc cho rằng diễn viên sử dụng thế thân cho các cảnh nguy hiểm là chuyện bình thường, nhất là khi Bạch Lộc không có nền tảng võ thuật. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng các sao nữ Hoa ngữ nên học hỏi Lưu Diệc Phi khi thần tiên tỷ tỷ đã chịu khó tập luyện để tự mình thực hiện nhiều cảnh chiến đấu trong Thần Điêu Đại Hiệp, chứ không thể mượn cớ chưa từng học võ để nhờ cậy hết vào thế thân.