Album mới của Lana Del Rey: Điểm 10 chất lượng, xứng đáng trao ngay Grammy!

HHT - Bất chấp việc bị rò rỉ toàn bộ trước đó, album “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” của Lana Del Rey vẫn gây bất ngờ với người hâm mộ bởi những điều "sầu nữ làng nhạc US&UK" chưa-từng-làm.

Album phòng thu thứ 9 của Lana Del Rey ban đầu tạo ấn tượng với cái tên dài miên man Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd. Album là dấu gạch nối cho sự tiếp diễn những dòng nhạc sở trường của nữ nghệ sĩ: Soft Rock, Alternative Pop, Orchestral Pop.

Album được nhào nặn và hoàn thiện bởi những cộng sự quen thuộc, đơn cử như Jack Antonoff hay Zach Dawes. Với thời lượng 1 tiếng 17 phút, album là một tổng thể đầy đặn, đạt độ hoàn thiện cả về lời ca và giai điệu. Bằng lối viết lời đẫm chất thơ, giàu tính tự sự đặc trưng của mình, Lana Del Rey đã diễn tả lại mọi suy nghĩ trong đầu và mọi tình cảm trong trái tim một cách tự nhiên nhất.

Thế giới âm nhạc của Lana Del Rey thường hàm chứa nhiều phức cảm khó hiểu và có phần đen tối, tuy nhiên từ sau Lust For Life cô trở về những điều dung dị nhất. Đặc biệt với album lần này cô lấy gia đình làm gốc rễ. Nếu để ý sẽ thấy hầu hết các bài hát trong album đều chứa những ý niệm về tổ ấm.

Điển hình nhất có thể kể tới ca khúc The Grants, nữ ca sĩ ngân nga hát: “Cha xứ bảo con rằng, khi con hoá tàn tro, kỉ niệm sẽ là điều con mang theo. Con sẽ mang theo kỉ niệm về gia đình ta… Con sẽ mang theo đứa cháu gái đầu lòng của em con, mang theo cả nụ cười lúc từ trần của nội”.

Ngoài cảm hứng về gia đình, album còn men theo chủ đề chữa lành. Hai ca khúc Kintsugi và Let The Light In được nảy sinh từ văn hóa của Nhật Bản về một phương thức chữa lành những thứ tan vỡ bằng vàng cùng với ý nghĩa nhân văn: Nơi ta vỡ ra chính là nơi ánh sáng chiếu vào. Có vẻ như thay vì đào sâu vào nỗi u buồn, “sầu nữ” giờ đây đã học cách tự chữa lành sau những tổn thương trong quá khứ.

Một sự thật hiện hữu trong album lần này là sự nhẹ nhàng, êm ả của tiếng dương cầm bao trùm gần hết các ca khúc sẽ khiến một vài thính giả khó tính trở nên “buồn ngủ”. Tuy nhiên, Lana Del Rey vẫn sẽ chiêu đãi người nghe với những điều lạ lùng, mới mẻ.

Đó là hai đoạn Interlude (một đoạn nhạc kết nối giữa hai bài hát) dài bất thường, một đoạn dài hơn 4 phút, cái còn lại dài hơn 3 phút! Đó còn là những thanh âm Trap, Hip-Hop mang âm hưởng đường phố trong Peppers. Phải chăng đó là tín hiệu cho dòng nhạc chủ đạo trong album kế tiếp của cô?

Không chỉ chiếm được tình cảm của người yêu âm nhạc, album Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd còn đặc biệt được lòng giới chuyên môn. Chuyên trang phê bình âm nhạc khó tính Pitchfork chấm số điểm cao 8.3 cùng nhiều lời khen ngợi.

Xét về mặt hàn lâm, có lẽ Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd chỉ đứng sau Normal F Rockwell hay nói cách khác, album lần này của Lana Del Rey hoàn toàn xứng đáng với một đề cử cho hạng mục Album của năm trong lễ trao giải Grammy năm sau.