Các sao phản ứng khi nhạc bị leak: Taylor Swift khiến bọn "trộm nhạc" bỏ nghề

HHT - Việc bị leak nhạc trước ngày phát hành là vấn đề muôn thuở trong nền công nghiệp âm nhạc. Trước tình huống không mong muốn, mỗi nghệ sĩ lại có những phản ứng và cách xử lý khác nhau.

Dua Lipa ra album trong nước mắt

Album Future Nostalgia - đứa con tinh thần được “thai nghén” suốt 3 năm ròng rã của Dua Lipa từng bị rò rỉ toàn bộ trên mạng xã hội trước ngày phát hành. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã livestream với tâm trạng thất vọng và suy sụp.

Việc Dua Lipa khóc hết nước mắt khi vấp phải chuyện này là một điều dễ hiểu. Bởi việc bị leak trước ngày ra mắt sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ nhận diện của sản phẩm âm nhạc, từ đó kéo theo nhiều hệ lụy khác như doanh số giảm sút, mất vị thế trên các bảng xếp hạng,... Đặc biệt, Future Nostalgia còn là album thứ hai sự nghiệp của Dua Lipa, là cột mốc quan trọng để đánh giá nghệ sĩ đó có triển vọng hay chỉ đơn thuần là một one-hit wonder (ca sĩ một hit).

Là một nghệ sĩ mới chưa có quá nhiều kinh nghiệm xử lý rắc rối, Dua Lipa gần như bất lực và chỉ mong rằng album lần này có thể “làm cho mọi người hạnh phúc và cảm thấy tự hào về nó”.

Bình thản đón nhận - Lana Del Rey

Có lẽ Lana Del Rey là người hiểu rõ nhất về việc bị rò rỉ các sản phẩm của mình trước ngày ra mắt. Cô từng chứng kiến album Blue Banisters bị leak tràn lan trên mạng, hàng loạt bài hát, bản phối mới chưa phát hành bị rò rỉ. Gần đây, cô bị kẻ gian đánh cắp chiếc laptop chứa file tài liệu về tập thơ thứ hai của mình.

Nữ nghệ sĩ từng không ít lần có phản ứng gay gắt đối với những người đã leak nhạc của cô. Trong một livestream trên Instagram cô từng “mắng yêu”: “Tôi rất yêu bài hát Living Legend. Tại sao các bạn lại leak nó ra nhỉ? Đừng làm như thế nữa được không?”.

Mặc dù rất đau lòng nhưng có lẽ vì trải qua quá nhiều lần, Lana Del Rey tạo cho mình một tâm thế bình thản đón nhận. Bởi vì thứ cô mong muốn cống hiến bây giờ chỉ đơn thuần là nghệ thuật và khán giả, không còn tham vọng vào một “giấc mơ” phù phiếm, tráng lệ nữa.

Hiện tại, Lana Del Rey đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Sự đóng góp của cô cho nền âm nhạc nghệ thuật là vô cùng to lớn, như Taylor Swift đã từng ca ngợi: “Cô ấy là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nền văn hóa đại chúng bởi vì cô ấy chỉ tập trung làm giàu cho nghệ thuật”.

Adele… tự leak nhạc để chiều fan

Ngay trước ngày ra mắt ca khúc mở đường Easy On Me cho album phòng thu thứ 4 mang tên 30, Adele đã tổ chức một buổi livestream để giao lưu và trả lời các câu hỏi của người hâm mộ về album mới. Điểm đáng chú ý là Adele đã tự tay… hé lộ một đoạn nhạc dài từ phần mở đầu cho tới gần hết phần điệp khúc của bài Easy On Me.

Mặc dù không được nghe hết cả bài nhưng người hâm mộ vô cùng phấn khích, không tiếc thả những bình luận khen ngợi bản Ballad đau buồn ấy. Hành động đó của Adele rất có thể chỉ đơn giản là một kiểu quảng bá nhạc mới đầy khéo léo và tự nhiên của cô.

Quả thực sau khi ra mắt, Easy On Me trở thành một “con quái vật số”, đổ xô nhiều kỷ lục, mang lại cho Adele nhiều thành tích đáng tự hào về doanh số, được lòng giới phê bình âm nhạc, từ đó tạo bệ phóng lớn để album 30 dễ dàng chiếm được tình yêu của khán giả. Tuy nhiên các fan vẫn đùa với nhau rằng có lẽ sau buổi livestream đó cô sẽ bị quản lý “nhắc nhở” bởi sự đáng yêu, thật thà và quá chiều fan.

Taylor Swift - “nữ hoàng” bảo mật

Nổi tiếng với sự thông minh và tài chiến lược, Taylor Swift có nhiều kinh nghiệm đáng học hỏi trước vấn nạn rò rỉ nhạc trước ngày phát hành. Đầu tiên, Taylor luôn kỹ càng từ khâu sáng tác và sản xuất âm nhạc, cô hợp tác những cộng sự đáng tin tưởng, có trách nhiệm. Ngoài ra, trong lúc quay MV - đơn cử như cardigan, Taylor Swift đeo một tai nghe nhỏ và nhép miệng theo lời bài hát. Ngoài cô ra thì không ai trong ê-kíp được nghe nhạc!

Thậm chí có lần vì muốn nghe đánh giá, nhận xét về bản nhạc mới từ Ed Sheeran, Taylor đã cử người đem một vali đen chứa một chiếc iPad có lưu trữ bài hát mới tới tận chỗ Ed Sheeran. Ed từng cảm thán: “Cô ấy không bao giờ gửi những bản nhạc mới cho tôi trước. Nếu tôi được nghe thì phải nghe cùng cô ấy cơ”.

Một điều nữa để “kẻ gian” không biết được nước đi của mình, Taylor Swift luôn có kế hoạch B cho mọi dự án âm nhạc. Điển hình như vụ việc gần đây khi danh sách các bài hát trong album Midnights của cô bị lộ ra tràn lan trên mạng, cô đã “phản pháo” bằng việc ra thêm một phiên bản mới mang tên Midnights (3am edition) đính kèm tận 7 bài hát mới.

Việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ, vì thế mọi người đều ưu ái gọi Taylor Swift là “Quý cô bất ngờ”!