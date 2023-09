Amber Heard xuất hiện chỉ 1 giây trong trailer “Aquaman 2”, nghi vấn lên phim còn vài phút

HHT - Trong trailer của “Aquaman 2”, Amber Heard chỉ xuất hiện 1 giây chớp nhoáng. Điều này khiến tin đồn vai trò của nàng Mera tóc đỏ - nhân vật do nữ diễn viên thủ vai bị cắt bỏ triệt để trở nên đáng tin.

Mới đây, trailer Aquaman phần 2 mang tên Aquaman and The Lost Kingdom đã ra mắt. Ngoài vai trò mới của Aquaman, kẻ phản diện cũ trở lại với vũ khí mới, khán giả còn quan tâm đến số phận của Mera - bóng hồng sánh vai cùng Aquaman - do Amber Heard đảm nhận.

Điều đáng chú ý là trong trailer, Mera gần như mất hút, chỉ xuất hiện tầm 1-2 giây và phân cảnh cũng không quá cận mặt.

Vụ kiện tụng ầm ĩ giữa Amber Heard và Johnny Depp vào năm ngoái được cho là đã tác động đến vai trò của Mera trong câu chuyện của Aquaman and The Lost Kingdom. Hơn 4 triệu chữ ký đã được thu thập để đề nghị thay thế Amber Heard cho vai Mera.

Thậm chí đến hiện tại, sau một năm kể từ vụ kiện và Aquaman 2 chỉ còn gần 100 ngày nữa là công chiếu, làn sóng tẩy chay Amber Heard vẫn còn âm ỉ. Một số nhóm khán giả cho rằng nếu Johnny Depp bị “đuổi” khỏi Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore thì Amber Heard cũng phải bị cắt vai khỏi Aquaman and The Lost Kingdom mới “công bằng”.

Trước làn sóng đòi thay diễn viên hay cắt bỏ vai Mera, cuối cùng hãng Warner Bros. quyết định vẫn giữ Amber Heard và vai Mera vẫn sẽ xuất hiện trong phim. Nhưng có vẻ hãng cũng không muốn mạo hiểm nên đã hạn chế đến mức thấp nhất vai trò của Mera trong cốt truyện của Aquaman 2. Chỉ xuất hiện trong trailer tầm 1 giây, khả năng thời lượng lên phim của Amber Heard cũng chỉ được tính bằng phút. Trước đó, có một số tin đồn rò rỉ rằng tổng thời lượng lên hình của Mera trong Aquaman 2 còn chưa tới 10 phút.

Trong phiên tòa với Johnny Depp, Amber Heard cũng đã từng bức xúc nhắc đến việc hãng Warner Bros. cố gạt cô khỏi Aquaman 2 bằng việc gửi kịch bản mới cho cô. Amber Heard nhận ra so với kịch bản ban đầu, các cảnh hành động của cô đã bị cắt hết.

Tuy nhiên, đạo diễn James Wan đã lên tiếng phủ nhận việc cắt bỏ vai trò của Mera, và nói rằng Aquaman and The Lost Kingdom luôn là phần phim nói về mối quan hệ của Aquaman cùng với em trai mình. “Bộ phim đầu tiên của Aquaman là hành trình của Arthur và Mera. Bộ phim thứ hai luôn là Arthur và Orm. Vì vậy, phần một là một phim phiêu lưu hành động lãng mạn, còn phần hai là phim phiêu lưu hành động tình anh em”.

Một số bình luận của khán giả:

“Tôi lỡ chớp mắt một cái, thế là không thấy Amber Heard trong trailer đâu luôn.”

“Chắc lúc ghi hình Amber Heard đã tưởng tượng mặt kính là Johnny Depp. Đấm một cú.”

“Tôi mong cô ấy sẽ có nhiều cảnh hơn khi phim chiếu.”

“Xuất hiện 1 giây trong trailer cũng là quá nhiều đối với Amber Heard rồi.”

“Nếu Amber Heard là vấn đề sao họ không thay diễn viên ngay từ đầu và để Mera giữ nguyên vai trò của mình? Tôi muốn Mera!!!”

“Tôi vẫn thích Amber Heard trong vai Mera. Gạt đi những tranh cãi về Johnny Depp sang một bên, Amber Heard đã thể hiện rất tốt vai diễn này.”



Trở lại sau 5 năm kể từ phần đầu tiên, Aquaman and The Lost Kingdom sẽ theo dõi siêu anh hùng “hệ nước” Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa) trở thành chồng, trở thành cha, trở thành vua của Atlantis. Kẻ thù cũ của anh - Black Manta trở lại với một cây đinh ba màu đen và đe dọa “giết Aquaman và hủy diệt mọi thứ hắn ta yêu quý”. Để chống lại Black Manta, Aquaman đã tìm đến sự giúp đỡ của Orm (Patrick Wilson) - người em trai cùng cha khác mẹ.

Aquaman and The Lost Kingdom có thể là bộ phim cuối cùng của DCEU (Vũ trụ Điện ảnh mở rộng DC), bởi James Gunn và cộng sự đã bắt đầu cải tổ với các diễn viên mới cho các bộ phim DC mới. Tương lai của Aquaman trong vũ trụ mới của DC vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Aquaman and The Lost Kingdom dự kiến ra rạp vào 20/12/2023.