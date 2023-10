Anh cả Jin và j-hope BTS vừa có thêm thành tích mới khiến fan "phổng mũi"

HHT - MV ca khúc chủ đề thứ hai của album "I've MINE" vừa được IVE tung ra - "Off The Record". Mang bầu không khí lẫn phong cách khác hẳn các bài hát chủ đề trước, "Off The Record" dễ nghe nhưng chưa đủ đã, đặc biệt khi đây là ca khúc phát hành nhắm tới thị trường Âu Mỹ.