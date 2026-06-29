"Anh tài" Thuận Nguyễn tiết lộ người hài hước nhất nhà chung ATVNCG 2026

HHTO - Có màn "chào sân" hài hước ở tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, diễn viên Thuận Nguyễn tiết lộ "thế mạnh" khiến mình "bao" tự tin và những Anh tài khiến nhà chung luôn rung chuyển vì những tràng cười.

Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa lên sóng đã phác họa bức tranh đa sắc của 33 Anh Tài. Nhóm Anh Tài Hào Hoa gồm Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền và Tùng Mint cũng nhanh chóng bắt nhịp với chương trình. Tại Trạm xác nhận Anh Tài, bộ ba thể hiện sự năng động thông qua các tương tác tự nhiên, tung hứng nhịp nhàng.

Biệt đội Hào Hoa trong tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Ảnh: BTC.

Khác với hình ảnh trên phim ảnh hay sân khấu kịch thường thấy, độ "lầy lội" của Thuận Nguyễn bộc lộ rõ hơn ở các phân đoạn phỏng vấn cá nhân (phòng trả key) trong tập 1. Tinh thần thoải mái này cũng từng được anh chia sẻ nhanh với Hoa Học Trò Online tại sự kiện công bố chương trình trước đó. Đánh giá về thế mạnh của bản thân so với các đồng nghiệp, nam diễn viên hài hước: "Thế mạnh lớn nhất trong chương trình của mình đó là mình cao nhất (cười). Cái gì nặng nặng thì mình sẽ nhận".

Thuận Nguyễn lịch lãm tại sự kiện công bố Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Vẫn giữ lăng kính vui vẻ, Thuận Nguyễn gọi tên 14 Casper là đối thủ "nặng ký" trên đường đua năm nay: "Bơ có chiều cao như mình, Casper cũng nặng, chỉ không biết nặng bao nhiêu ký thôi". Khi chọn ra dàn Anh Tài tấu hài của nhà chung, anh lập tức nhắm đến BB Trần, Đại Nghĩa và Huỳnh Lập, đồng thời khẳng định Huỳnh Lập là người "lúc nào cũng có content".

Thuận Nguyễn giao lưu cùng các bạn khán giả sau sự kiện.

Bước vào một sân chơi nghiêng về âm nhạc và trình diễn, điều Thuận Nguyễn tự tin nhất là khả năng nắm bắt vấn đề. Anh chia sẻ: "Mình là một người học giỏi, vì mình học khá là nhanh. Khi bước vào chương trình, mình sẽ vào tâm thế là học, học và học. Mình học ở tất cả các Anh Tài kỹ năng để phục vụ cho chương trình và cả cho công việc diễn xuất của mình".

Giao diện "nét nào ra nét đó" của Anh Tài Thuận Nguyễn.

Khép lại tập 1 với nhiều khoảnh khắc tương tác thú vị, khán giả hiện đang mong chờ sân khấu trình diễn chính thức của Thuận Nguyễn cùng nhóm Anh Tài Hào Hoa trong những tập phát sóng tiếp theo.