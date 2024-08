Anh Trai Say Hi sau 6 tập: Cần thay đổi để nghệ sĩ có cơ hội tỏa sáng đồng đều

HHT - Đã 6 tập trôi qua, "Anh Trai Say Hi" hiện vẫn giữ được sức hút nhất định khi liên tục thống trị Top Trending YouTube. Dẫu vậy, đa số ý kiến cho rằng chương trình cần sớm có sự thay đổi về thời lượng lẫn khâu biên tập để dàn "anh trai" cùng nhau tỏa sáng đồng đều.

Dàn anh trai "cờ xanh" là điểm cộng cực lớn

Ngay từ tập phát sóng đầu tiên, Anh Trai "Say Hi" đã gây ấn tượng với 30 thí sinh chất lượng, "tinh hoa hội tụ" như: Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Anh Tú, Quang Anh Rhyder,... Qua từng tập, độ phủ sóng của dàn "anh trai" càng rộng. Những nhân tố mới như Dương Domic, Hải Đăng Doo, Wean Le, Gemini Hùng Huỳnh chào sân gây ấn tượng trong hình ảnh của một thế hệ nghệ sĩ trẻ đa tài.

Chương trình thành công đưa Quang Hùng MasterD đến gần hơn với khán giả Việt, dần "hòa tan" khi về chung team Negav, hay giúp Phạm Anh Duy tìm được hào quang sau nhiều năm chật vật với nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Anh Trai "Say Hi" cũng là sân chơi mang đến cho các "anh trai" nhiều không gian tự do sáng tạo. Đây là cơ hội để thành viên trong từng nhóm phát huy tối đa tài năng cũng như có cơ hội hợp tác cùng nhiều đồng nghiệp.

Qua 2 live stage vừa qua, khán giả được thưởng thức những ca khúc mang đậm màu sắc âm nhạc cá nhân như Catch Me If You Can của Quang Hùng MasterD hay những màn vũ đạo đỉnh từ Gemini Hùng Huỳnh qua 10/10, Đầu Đội Sừng.

Tiết mục Catch Me If You Can nhiều ngày đứng Top 1 Trending YouTube.

Tương tác tự nhiên, duyên dáng

Việc chiêu mộ thí sinh, dẫn dắt thành viên của các đội trưởng cũng là điểm nhấn của chương trình. Sự duyên dáng, hài hước của Negav và Isaac trong tập 3 khi tranh giành thí sinh tiềm năng để xây dựng dream team tạo nhiều "tiểu phẩm" khiến khán giả "cười ra nước mắt". Đồng thời, tính cách điềm tĩnh và chiến lược sắc bén của HIEUTHUHAI khi dẫn dắt đồng đội giành chiến thắng nhận "cơn mưa lời khen".

Ở tập 6, thông qua trò chơi The Matching Game, chương trình khiến các "anh trai" "tương tàn" với những tình huống "dở khóc dở cười". Trong khi Rhyder quyết định chọn người em thân thiết Captain thì em út lại chọn Anh Tú "Voi", còn Song Luân phân vân Dương Domic và HIEUTHUHAI nhưng cuối cùng phải ra "đảo hoang".

Hay phải kể đến 2 lần đấu giá bài hát với luật chơi khác nhau. Nếu trong live stage 2, các đội phải dùng tổng điểm cá nhân của thành viên để giành bài hát mong muốn thì ở live stage 3, các đội được trải nghiệm 4 trò chơi thú vị. Qua đây, khán giả dành nhiều lời khen vì mỗi "anh trai" có đều có spotlight riêng.

Cần lắng nghe ý kiến khán giả

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố mới lạ, hấp dẫn người xem, Anh Trai "Say Hi" vẫn tồn tại một số hạn chế trong khâu biên tập nội dung.

Sau 2 sân khấu trình diễn vừa qua, tranh cãi nổ ra khi có nhiều ý kiến cho rằng một số màn trình diễn như Love Sand, 10/10 lạm dụng động tác vũ đạo hình thể, không phù hợp với tệp khán giả của chương trình. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục còn bị tố "học hỏi" từ các nhóm nhạc K-Pop như The Boyz, Seventeen, EXO... Người xem đang trông chờ màn trình diễn của các "anh trai" trong live stage 3, hy vọng sẽ có sự thay đổi, tiết chế về vũ đạo.

Màn "tương tác" tranh giành các "chiến binh nghìn máu" để xây dựng dream team là điểm nhấn hấp dẫn cho chương trình nhưng cũng là "con dao hai lưỡi". Gần một nửa thời lượng phát sóng của chương trình xoay quanh việc chọn thành viên, khiến nhiều "cây hài" chuyên tạo "mảng miếng" như Quang Trung, Negav, Anh Tú Atus đuối dần.

Bên cạnh đó, "đất diễn" của các anh trai phân bổ không đều khiến khán giả bức xúc. Trên mạng xã hội, Isaac, Negav, HIEUTHUHAI nhận nhiều bình luận trái chiều vì xuất hiện quá dày đặc, hơn hẳn các anh trai khác. Đỉnh điểm, trong tập 6, đội trưởng Isaac bất ngờ trở thành tâm điểm, nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng sau những phát ngôn thiếu tinh tế như hời hợt với phần trình diễn của HURRYKNG, "phũ" với Pháp Kiều.

Với dàn cast hùng hậu, có nhiều lợi thế sân khấu, Anh Trai "Say Hi" sẽ tiếp tục là một trong những chương trình được khán giả quan tâm, theo dõi. Trong những tập phát sóng tới, người xem hy vọng thời lượng lên hình sẽ được phân chia đồng đều hơn cho các anh trai. Đồng thời, các màn trình diễn cũng cần có sự chắt lọc, biên tập kỹ càng để tránh những ồn ào không đáng có.