Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đối đầu Anh Trai "Say Hi": Ai tám lạng, ai nửa cân?

HHT - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai "Say Hi" đã có màn đối đầu trực diện đầu tiên vào tối 29/6. Cùng đặt 2 "Anh Trai" lên bàn cân để xem bên nào "nặng ký" hơn.

Là 2 chương trình có format gần giống nhau, Anh Trai "Say Hi" và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không tránh khỏi chuyện bị so sánh. Khi đặt lên bàn cân, có thể thấy cả hai chương trình đều đang nhận được sự bàn tán khủng từ khán giả, bất kể là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới!

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có khởi đầu rất mãn nhãn và thành công. Tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã vươn lên Top 5 Trending YouTube và dần rút ngắn khoảng cách lượt xem với đối thủ. Riêng ca khúc chủ đề Hỏa Ca, chương trình "ăn không để lại vụn" về chất lượng lẫn số lượng.

Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc, trình diễn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại chưa có thành tích nổi bật. Hiện tại, chỉ có sân khấu Nước Hoa của nhóm Nam Thần Rực Lửa (Soobin, Kay Trần, Cường Seven, Kiên Ứng) là "gây sốt" trên mạng xã hội. Tuy vậy, thứ hạng của ca khúc này lại khá thấp, lọt thỏm trong dàn bài hát đang được giới trẻ yêu thích của Anh Trai "Say Hi".

Về độ bàn luận của từng nghệ sĩ, SOOBIN lại dẫn đầu, vượt qua cả HIEUTHUHAI của Anh Trai "Say Hi". Đó là tín hiệu cho thấy Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hoàn toàn có khả năng vượt mặt đối thủ trên đường đua.

Chưa kể trong khi thua sút ở mặt trận Facebook hay YouTube, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại bùng nổ trên TikTok khi lọt top những từ khóa có nhiều tương tác nhất.

Với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hiện tại, bên cạnh tài năng của các "anh tài" và những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu, công phu, chương trình còn ghi điểm cực mạnh bằng sự chân thật, mộc mạc, hài hước rất duyên của các anh. Sau tập đầu tiên, NSND Tự Long đã nổi lên như một "chiến thần meme" nổi không kém diva Mỹ Linh của Chị Đẹp mùa trước. Câu nói "Cũng tới bến tới bờ đấy, cũng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới" của "anh tài" Tự Long đang viral khắp cõi mạng. Âm nhạc dưới bàn tay của "phù thủy" SlimV cũng được đánh giá cao hơn hẳn "anh trai nhà bên", nghe nhạc mà "tai như được dát vàng".

Có thể nói, chương trình đang có duyên khán giả cực tốt, trái ngược hẳn với một Anh Trai "Say Hi" đang quá ồn ào. Vì thế, trước mắt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có thể chưa mạnh về thành tích nhưng khả năng thắng thế rất cao.

Anh Trai "Say Hi": Càng drama càng hot?

Xét về thành tích, so về lượt xem trên các nền tảng, tập 3 của Anh Trai "Say Hi" có lượt xem trực tiếp trên YouTube cao gấp gần 10 lần so với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nếu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được chiếu trên đài VTV thì Anh Trai "Say Hi" cũng chiếu cùng lúc trên đài HTV, vì vậy việc so sánh các chỉ số người xem trực tiếp của 2 show hoàn toàn có cơ sở.

Các màn trình diễn của Anh Trai "Say Hi" cũng áp đảo về thứ hạng và số lượng trên Top Trending Âm nhạc của YouTube. Trải qua thời gian 1 - 2 tuần nhưng những bài hát như Bảnh, 10/10, Sóng Vỗ Vỡ Bờ... vẫn đang bám trụ rất chắc. Ngoài ra, xét về chỉ số độ hot theo SocialTrend thống kê, Anh Trai "Say Hi" đang dẫn trước với hơn 244 nghìn lượt thảo luận, gần 10,5 triệu lượt tương tác (gấp hơn 3 lần Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai).

Tuy nhiên, những thành tích đó không thể cứu được thiện cảm của khán giả dành cho chương trình vì Anh Trai "Say Hi" đang đối mặt với nguy cơ tụt dốc rất cao do loạt ồn ào gần đây. Nghiêm trọng nhất là việc show vướng nghi vấn sử dụng hình ảnh 3D thể hiện vị trí địa lý của Việt Nam nhưng lại thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa khiến cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ.

Dù Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) - đơn vị phát sóng show Anh Trai "Say Hi" đã gửi công văn đến các đơn vị truyền thông, báo chí nhằm đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc, nhưng vẫn chưa thể khiến dân mạng nguôi ngoai.

Anh Trai "Say Hi" còn kém Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ở khoản dàn dựng sân khấu - các sân khấu có phần nhỏ và thiếu thu hút hơn. Âm nhạc đến từ Giám đốc âm nhạc JustaTee cũng bấp bênh, thiếu ổn định so với "phù thủy" SlimV của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (nhất là ca khúc chủ đề).

Tất nhiên cuộc đối đầu giữa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai "Say Hi" sẽ còn dài và lắm "chông gai". Cùng xem "Anh Trai" nào sẽ thành công thu về nhiều thành tích lẫn chiếm được trái tim khán giả.