Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng mùa 2 vào tháng 6, khán giả kỳ vọng gì?

HHTO - Sau thành công của mùa 1, chương trình “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” chính thức xác nhận sẽ trở lại vào tháng 6/2026.

Logo chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 hé lộ câu chuyện thú vị về sự giao thoa thế hệ. Trọng tâm của biểu tượng là hai trạng thái dung nham đối lập: Dòng chảy đại diện cho sức vươn lên mạnh mẽ cùng mạch ngầm dung nham ở dưới tượng trưng cho bản lĩnh, độ "chín" và bề dày trải nghiệm của các "anh tài".

Đúng với tinh thần “Hành trình độc bản”, mỗi cá nhân sẽ đối diện với thử thách về sự dung hòa giữa cá nhân và tập thể. Chính sự đa dạng về độ tuổi và tư duy nghệ thuật sẽ trở thành chất xúc tác, buộc mỗi người phải học cách lắng nghe để tạo nên những giá trị chung.

Điểm chạm đáng kỳ vọng nhất nằm ở sự giao thoa giữa các thế hệ. Sự kết nối này vừa tạo ra những "biến số" mới trong âm nhạc, vừa có tính nhân văn - nơi kinh nghiệm và sức trẻ cùng tìm thấy tiếng nói chung.

Từ biểu tượng dung nham rực lửa, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mở ra sự tự do cho các nghệ sĩ. Nguồn ảnh: BTC.

ATVNCG là phiên bản truyền hình được Việt hóa từ chương trình nổi tiếng nhiều mùa Call Me By Fire của Trung Quốc. Mùa 1 ATVNCG trở thành "hiện tượng" với loạt thành tích: Top 1 rating khung giờ vàng VTV3, liên tục dẫn đầu các chỉ số thảo luận và được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Chương trình còn có chuỗi hoạt động thiện nguyện quy mô lớn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống như việc xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất. Cùng với đó, ê-kíp tạo nên các đêm concert quy tụ hàng chục ngàn khán giả và luôn bán hết vé.

Mùa 1 ATVNCG (2024) để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nguồn ảnh: BTC.

Trước thông tin phát sóng mùa mới, các Gai Con thể hiện sự đồng tình với BTC. Nhiều người cho rằng, việc ATVNCG không được sản xuất vào năm ngoái - để tận dụng được sức nóng của mùa đầu tiên là một "bước đi" hợp lý. Bởi lẽ, việc lên sóng mùa 2 ngay sau đó có thể đối diện với sự so sánh của khán giả về chất lượng cũng như dàn nghệ sĩ tham gia.

"Nước đi đúng đắn nhất của BTC từ sau ATVNCG 2024 là không lập tức chuẩn bị cho mùa tiếp theo. Họ đã để cho Gai con thỏa thích kêu gào và đòi hỏi cho đủ đến mức không còn hối tiếc nữa (hoặc giảm bớt hối tiếc, lụy) và sẵn sàng tâm thế đón chào một phiên bản mới của mùa 2026. Nhìn tình hình là thấy đa số mọi người đều mong chờ xem các anh tài mùa 2 như thế nào. Và bản thân Gai con đều biết là không nên đặt áp lực và quá nhiều kì vọng để mùa 2 bằng được mùa 1" - một người hâm mộ nhận định.