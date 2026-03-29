"Nam phụ hiểu chuyện" Trần Ngọc Vàng muốn đổi vai "tổng tài" với Võ Điền Gia Huy

HHTO - Trần Ngọc Vàng có diễn xuất ấn tượng với hình ảnh "nam phụ hiểu chuyện đến đau lòng", muốn hoán đổi với vai "tổng tài" của Võ Điền Gia Huy trong phim "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay".

Sau ba tuần phát sóng, bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay hiện đang viral khắp các mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen từ kịch bản "đậm chất ngôn tình" đến diễn xuất tự nhiên, truyền tải tốt nội tâm nhân vật của từng diễn viên.

Ở tập 5-6, Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) vô tình khiến Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng) nảy sinh ghen tuông khi nhắc đến buổi hẹn xem phim với Phan Minh (Trần Ngọc Vàng đóng). Từ những tương tác đời thường, Triệu Phú dần bộc lộ tình cảm, đỉnh điểm là khoảnh khắc lặng lẽ lau nước mắt cho Thanh Tâm, bước chuyển quan trọng trong mối quan hệ.

Nhiều khán giả nhận xét vai diễn Triệu Phú đã giúp Võ Điền Gia Huy thành công bộc lộ một màu sắc khác trong diễn xuất - "tổng tài lụy tình" với "ánh mắt biết nói".

Dẫu vậy, Triệu Phú cũng bắt đầu đối diện với mối quan hệ căng thẳng với mẹ (Hồng Ánh thủ vai). Trước niềm tin mê tín mù quáng đến mức cấm cản đam mê và khơi dậy bi kịch cũ, người mẹ vô tình khiến Triệu Phú gặp bất ổn tâm lý, phải dùng thuốc an thần để đối phó với hoảng loạn.

Trong khi đó, ở tuyến nhân vật phụ, quá khứ tình cảm giữa Phan Minh (Trần Ngọc Vàng) và Hoàn Mỹ (Thùy Anh) cũng dần được hé lộ. Dù đã chia tay vì mục tiêu riêng, cả hai vẫn vương vấn, liên tục rơi vào trạng thái chưa quên người cũ. Xây dựng hình mẫu "con nhà người ta", "nam phụ hiểu chuyện đến đau lòng", Trần Ngọc Vàng khiến khán giả xót xa, đồng cảm khi phải chịu áp lực chứng minh bản thân, buộc phải trở thành một người hoàn hảo để được công nhận. Anh ghi điểm bởi lối diễn tiết chế, khắc họa rõ nội tâm kìm nén qua ánh mắt và biểu cảm.

"Đây là hình tượng tôi muốn theo đuổi, một nhân vật cẩn trọng, trưởng thành và chín chắn hơn mà trước giờ tôi chưa thể hiện. Phan Minh và Hoàn Mỹ chia tay nhưng vẫn còn yêu và vương vấn… Tuyến tình cảm trong phim kỳ lạ lắm nhưng sẽ khiến người xem tò mò" - nam diễn viên cho biết.

Trần Ngọc Vàng cũng bày tỏ mong muốn thử sức với vai Triệu Phú: "Nếu được hoán đổi, Vàng muốn vào vai Triệu Phú do Võ Điền Gia Huy thủ vai. Nhân vật này rất thú vị, nhiều màu sắc và mang lại nhiều cơ hội học hỏi, rèn luyện diễn xuất. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa Vàng đánh giá thấp vai Phan Minh. Vàng rất yêu quý nhân vật này, bởi đây là hình tượng trưởng thành, cẩn trọng và nghiêm túc mà Vàng luôn muốn theo đuổi".

Nghệ sĩ Hồng Ánh - vai mẹ Triệu Phú ưu ái gọi thế hệ đàn em là "những viên đá quý”: "Dàn cast nam trẻ trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay như những viên kim cương đang khẳng định mình qua từng dự án. Nhan sắc thì không phải bàn, Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng đều là chiến thần không góc chết, lên phim sáng bừng cả góc hình".

Bên cạnh đó, tập 6 còn tạo dấu ấn với phân đoạn múa kiếm, "lên đồng" của NSƯT Mỹ Duyên khi thực hiện nghi lễ trừ tà cho cha của Triệu Phú. Tình tiết này khiến một số người xem liên tưởng đến cảnh quay tương tự trong phim điện ảnh Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma của Hàn Quốc. Trước nhiều ý kiến so sánh, đạo diễn bộ phim cho biết phân đoạn múa kiếm không có trong kịch bản. "Ra trường quay tôi thấy thiếu thiếu chút gia vị gì đó, nên khi được xem một đoạn trong Quật Mộ Trùng Ma, tôi rất ấn tượng và quyết định học hỏi về tinh thần và áp dụng vào phim mình" - nam đạo diễn chia sẻ.