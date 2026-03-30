Phim giờ vàng VTV có cặp đôi phụ được khán giả mong tin vui hơn cả đôi chính

HHTO - Người xem thực sự rất mong đoạn kết có hậu cho hai nhân vật phụ của Không Giới Hạn, thậm chí còn được yêu thích hơn cả cặp đôi chính.

Phim Không Giới Hạn bắt đầu đi đến hồi kết và không để khán giả phải chờ lâu, ê-kíp đã tiết lộ hậu trường cảnh đám cưới của Khánh Linh (Anh Đào) và Minh Lợi (Tô Dũng). Chỉ là vai phụ nhưng nhờ tính cách nhân vật thú vị, diễn xuất ấn tượng mà cặp đôi Linh - Lợi được mọi người yêu thích hơn cả đôi chính Kiên - Lam Anh.

Cặp đôi hài hước nhất phim VTV lúc này.

Nếu Lợi hay cáu kỉnh khó ở, lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày, chẳng bao giờ nói được một câu ngọt ngào thì Linh lại luôn vui tươi hớn hở, gặp ai cũng nhanh chóng kết thân, ngược hoàn toàn với Lợi. Lợi có thể cả ngày chẳng nói câu nào thì Linh nói chuyện suốt ngày nên hai bên thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ. Nhưng chính sự đối lập ấy lại tạo thành cặp đôi hết sức thú vị, độc đáo trên phim VTV.

Các pha đối đáp của Linh - Lợi luôn rất hài hước.

Và sau nhiều sóng gió, nhất là khi Linh còn bị kẻ xấu bắt giữ và được Lợi giải cứu thì hai người đã nên duyên vợ chồng. Đám cưới của Linh, Lợi đầy mộc mạc ở làng chài, không lung linh như nhiều đám cưới phim Việt khác, cô dâu chú rể cũng mặc đồ giản dị nhưng lại được khán giả thả tim nhiệt tình. Khánh Linh dù mặc váy cưới vẫn nhí nhố và bắt nạt Lợi, còn Lợi vẫn chỉ biết cười trừ trước những trò nghịch ngợm của đối phương.

Hai người sẽ có cái kết đẹp.

Khi làm khách mời ở chương trình Sao Check, Tô Dũng kể rằng vai Minh Lợi ban đầu đã dành cho người khác, mãi sau này đạo diễn của Không Giới Hạn mới gọi Tô Dũng lên thử vai. Tô Dũng đã phải nghiên cứu nhân vật rất kỹ để nhận ra Lợi bên ngoài xù xì gai góc nhưng bên trong lại ấm áp chân thành, và phải làm sao để Lợi luôn cáu kỉnh gắt gỏng với tất cả mọi người xung quanh mà khán giả không thấy ghét và hiểu được lý do sâu xa bên trong.