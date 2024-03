Anime xuất sắc của năm: "Chú Thuật Hồi Chiến" mùa 2 đại thắng với 8 giải thưởng

HHT - The Anime Awards 2024, giải thưởng thường niên vinh danh những bộ anime xuất sắc vừa công bố "Chú Thuật Hồi Chiến" (Jujutsu Kaisen) là tác phẩm hay nhất năm 2023.

Phần 2 của series Chú Thuật Hồi Chiến là tác phẩm được xướng tên nhiều nhất trong sự kiện The Anime Awards lần thứ 8 được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) vừa qua, khi phim rinh về tận 8 giải thưởng. Trong đó, Jujutsu Kaisen 2đã vượt qua nhiều đối thủ đáng gườm như Thanh Gươm Diệt Quỷ: Phần Làng Rèn Kiếm, Chainsaw Main, Oshi no Ko, Bocchi the Rock! và Vinland Saga 2 để đạt danh hiệu cao nhất "Anime xuất sắc của năm" (Anime of the Year).

Anime Chú Thuật Hồi Chiến được chuyển thể từ bộ manga cùng tên được sáng tác và minh họa bởi tác giả Akutami Gege, đăng trên tạp chí Weekly Shonen Jump từ tháng 3/2018. Phim theo chân Yuuji Itadori, một nam sinh có thể chất hơn người. Sau khi nhập học trường chú thuật, Itadori quyết tâm trở thành một "chú thuật sư" mạnh mẽ để tiêu diệt những lời nguyền tàn ác đang quấy nhiễu nhân gian.

Mùa 2 Chú Thuật Hồi Chiến được chia thành hai phần chính, phần đầu có tên Hoài Ngọc/Ngọc Chiết kể về thời niên thiếu của nhân vật được yêu thích nhất phim - Gojo Satoru; phần sau xoay quanh những sự kiện trong arc Biến cố Shibuya.

Giải anime xuất sắc của năm thường được xét dựa trên các tiêu chí hình ảnh, phong cách vẽ, hiệu ứng âm thanh, giá trị nội dung và sức ảnh hưởng lên khán giả đại chúng. Về nội dung, arc Biến cố Shibuya là một trong những phần có nhiều plot-twist (sự chuyển hướng bất ngờ) nhất trong nguyên tác. Những biến cố khi đối đầu phe phản diện tạo nên sự kịch tính, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Về độ phổ biến, mùa hai Chú Thuật Hồi Chiến lọt top trending trên nền tảng Netflix ở nhiều quốc gia trong suốt thời gian khởi chiếu, trong đó có Việt Nam. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi nét vẽ của phim có sự thay đổi so với mùa một, song Jujutsu Kaisen 2 vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh và âm thanh cho các phân cảnh hành động hoành tráng. Như vậy, mùa mới của Chú Thuật Hồi Chiến đã hội tụ đủ yếu tố để "xưng vương" tại mùa giải anime năm nay.

Theo sau Jujutsu Kaisen là mùa 3 của Thanh Gươm Diệt Quỷ (Kimetsu no Yaiba), tác phẩm thắng ở ba hạng mục: Đồ họa xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Anime giả tưởng xuất sắc nhất. Như các phần trước, mùa 3 Làng Rèn Kiếm của thương hiệu Kimetsu no Yaiba vẫn thu hút khán giả nhờ hiệu ứng hình ảnh bắt mắt và cốt truyện gây cấn, khi các Trụ Cột bắt đầu đụng độ Thượng Huyền nhiều hơn.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Phần Làng Rèn Kiếm cũng đạt thành công về mặt doanh thu khi cho ra mắt một movie là cầu nối giữa mùa 2 và mùa 3. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét, lý do khiến Thanh Gươm Diệt Quỷ thất thế trong hạng mục lớn nhất của The Anime Awards 2024 bởi phim chưa thật sự bùng nổ về mặt nội dung cũng như chưa "đã mắt" về mặt hình ảnh như phần 2 Kỹ Viện Trấn.

Một số hạng mục đáng chú ý khác của The Anime Awardsnăm nay có thể kể đến:

- Anime dài kỳ đang tiếp tục xuất sắc nhất: One Piece (Đảo Hải Tặc)

- Anime chính kịch xuất sắc nhất: Attack on Titan

- Anime mới ra mắt xuất sắc nhất: Chainsaw Man

- Anime chiếu rạp xuất sắc nhất: Suzume

- Anime hài xuất sắc nhất: Spy x Family

- Anime lãng mạn xuất sắc nhất: Horimiya

The Anime Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức bởi Crunchyroll - dịch vụ chuyển phát trực tuyến anime lớn nhất thế giới, nhằm tôn vinh những tựa phim chất lượng với nhiều hạng mục khác nhau. Năm nay, chương trình đã đạt kỷ lục 34 triệu phiếu bầu từ người hâm mộ toàn cầu bình chọn cho các bộ anime và studio họ yêu thích.