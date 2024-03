Dự đoán Oscar 2024: Phim về "cha đẻ" bom nguyên tử thắng lớn, Marvel trắng tay?

HHT - Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar năm nay dự kiến diễn ra vào sáng ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam). Dự đoán về những cái tên sẽ được xướng lên ở từng hạng mục đang không ngừng tăng sức nóng khi giờ G sắp điểm.

PHIM HAY NHẤT

Danh sách đề cử Phim hay nhất Oscar năm nay có tổng cộng 10 ứng viên mang các màu sắc khác nhau: Maestro - một bản giao hưởng điện ảnh đầy tinh tế về cuộc đời huyền thoại âm nhạc Leonard Bernstein, Past Lives vẽ nên chuyện tình lãng mạn xuyên quốc gia, trong khi Anatomy of a Fall và The Zone of Interest là đại diện mang bản sắc riêng của các tác phẩm ngoại lai.

Tuy nhiên, cái tên mà hầu hết báo lớn đều dự đoán sẽ sở hữu tượng Oscar năm nay là Oppenheimer, tác phẩm tái hiện câu chuyện lịch sử kịch tính về cuộc đời của "cha đẻ" bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer. Dù có những màn thể hiện tích cực nhưng Poor Things, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Barbie và American Fiction lại có tỷ lệ nhận giải thấp hơn.

ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT

Hạng mục đạo diễn năm nay là cuộc tranh tài của những cái tên gạo cội ở Hollywood bao gồm Martin Scorsese của Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan - người chỉ đạo Oppenheimer, Yorgos Lanthimos của Poor Things, Jonathan Glazer đạo diễn The Zone of Interest và Justine Triet của Anatomy Of A Fall. Nhiều chuyên gia dự đoán vị đạo diễn kỳ cựu Nolan sẽ có chiến thắng đầu tiên tại hạng mục này nhờ màn thể hiện quá tốt trong Oppenheimer.

NAM CHÍNH XUẤT SẮC

Có vẻ kết quả cho hạng mục nam chính năm nay không quá khó đoán, khi tài tử Cillian Murphy (vai J. Robert Oppenheimer) đã lần lượt rinh về hai giải Quả Cầu Vàng và BAFTA. Theo truyền thống của Hollywood, đa phần những diễn viên chính thắng hai giải thưởng lớn vừa nêu cũng sẽ là chủ nhân của tượng vàng Oscar.

Tuy nhiên, ta cũng không thể xem nhẹ những đối thủ nặng ký khác, khi nam diễn viên Bradley Cooper đã mang đến một màn trình diễn cảm xúc trong vai huyền thoại âm nhạc Leonard Bernstein, Jeffrey Wright chinh phục khán giả khi hóa thân nhà văn nổi tiếng đầy mâu thuẫn trong American Fiction, còn Paul Giamatti lại gây ấn tượng qua vai thầy giáo trung học của The Holdovers.

NỮ CHÍNH XUẤT SẮC

Hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" năm nay hứa hẹn sẽ là màn so tài gay cấn giữa hai ứng cử viên sáng giá Emma Stone (Poor Things) và Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon).

Emma Stone là nữ diễn viên có kinh nghiệm dày dặn và từng một lần rinh về tượng Oscar với vai nữ chính trong La La Land (2016). Trong khi Lily Gladstone, "tân binh" của Hollywood, cũng được nhiều khán giả ủng hộ bởi màn thể hiện xuất sắc trong phim của đạo diễn Martin Scorsese. Sau Emma và Lily, 3 cái tên còn lại bao gồm Carey Mulligan, Sandra Hüller, Annette Bening cũng là những nhân tố tiềm năng.

NAM PHỤ XUẤT SẮC

Chiến thắng ở hai giải Quả Cầu Vàng và Critics Choice Awards là minh chứng cho tài năng diễn xuất của Robert Downey Jr., sau khi ông thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn “Iron Man” thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel. Nam diễn viên cũng là người được dự đoán sẽ thắng hạng mục nam phụ của Oscar 2024.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng có khả năng "nghĩ lại" và trao danh hiệu Nam phụ xuất sắc cho một trong những cái tên khác như Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Mark Ruffalo (Poor Things), Sterling K. Brown (American Fiction) hay Ryan Gosling (Barbie), nhằm làm giảm sự "áp đảo" của Oppenheimer trên mặt trận Oscar năm nay.

NỮ PHỤ XUẤT SẤC

Đa phần dự đoán của các trang báo lớn quốc tế về danh hiệu Nữ phụ xuất sắc điều hướng đến Da’Vine Joy Randolph của The Holdovers. Da’Vine thể hiện tốt nhiều cung bậc cảm xúc của một người đầu bếp bị mắc kẹt ở trường nội trú cùng nỗi nhớ con trai.

4 cái tên còn lại trong danh sách đề là Jodie Foster (Nyad), Danielle Brooks (The Color Purple), America Ferrera (Barbie), và Emily Blunt (Oppenheimer). Sự tái xuất ấn tượng của Jodie Foster và đề cử đầu tiên của America Ferrera là điểm nhấn của cuộc đua. Danielle Brooks và Emily Blunt cũng là những ứng viên mạnh nhưng chưa đủ sức thuyết phục.

PHIM HOẠT HÌNH XUẤT SẮC

Hạng mục phim hoạt hình năm nay về cơ bản là cuộc đua giữa Spider-Man: Into the Spider-Verse và The Boy and the Heron của đạo diễn Hayao Miyazaki. Phần hai của Người Nhện bản hoạt hình nhà Sony đã được khán giả ủng hộ nhiệt tình vì khai thác tốt chủ đề đa vũ trụ, trong khi tác phẩm mới nhất của nhà Ghibli cũng không kém cạnh khi được đánh giá cao bởi tính nghệ thuật và thông điệp hòa bình.

Những cái tên còn lại như Nimona, Robot Dreams, Elemental đã có màn thể hiện tốt trên thị trường phim hoạt hình năm nay, song những tác phẩm này dự kiến vẫn khó có thể cạnh tranh được với hai ứng cử viên nặng ký trên.

Tổng quan, Oppenheimer dự kiến sẽ là cái tên được vinh danh nhiều nhất tại lễ Oscar lần thứ 96. Trong khi đó, một số thương hiệu tên tuổi như Marvel Studios, DCEU, Mission: Impossible hay Walt Disney - hãng phim từng để vụt mất ứng cử viên Nimona - lại khá thất thế trong mùa giải năm nay, không chỉ riêng Oscar mà còn xét trên các giải thưởng lớn khác của Hollywood.