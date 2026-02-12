Single’s Inferno 5: Netizen Hàn suy đoán một cặp đôi vẫn hẹn hò ngoài đời thực

Mới đây, chương trình hẹn hò siêu hot của Hàn Quốc Single’s Inferno (Địa Ngục Độc Thân) mùa 5 đã phát sóng tập cuối. Theo đó, kết quả cuối cùng là có 10 người chơi ghép đôi thành công, tạo thành 5 cặp đôi cùng nhau rời đảo.

Dù tập cuối đã lên sóng nhưng hiệu ứng của chương trình vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trên MXH, đông đảo netizen sôi nổi bàn luận về các cặp đôi ghép đôi thành công trong chương trình, cũng như “soi” xem cặp đôi nào vẫn hẹn hò ngoài đời thực.

Dàn cast của Single's Inferno 5.

Theo đó, cặp đôi được nhiều netizen tin rằng đang hẹn hò là Su Been và Hee Sun. Bởi một người bạn đã đăng lên Instagram một video cho thấy Su Been và Hee Sun đang xem tập cuối của Single’s Inferno cùng nhau, bầu không khí rất thoải mái và tự nhiên. Các “thám tử mạng” còn “soi” được Hee Sun từng chụp ảnh khi đang mặc áo khoác và đội mũ được cho là của Su Been.

Các bình luận viết: “Tôi nghĩ có khả năng Su Been và Hee Sun đang hẹn hò”, “Là Hee Sun và Su Been đó”, “Su Been và Hee Sun đã xem tập hôm nay cùng nhau. Một người bạn của họ đã đăng về việc đó. Và đó là tài khoản riêng tư nên tôi cảm thấy họ thực sự đang hẹn hò”...

Hee Sun và Su Been xem show cùng nhau.

Trong Single’s Inferno, Su Been được gọi là “bản sao Song Joong Ki”, còn Hee Sun là “bản sao Jang Won Young” bởi ngoại hình cả hai có nét tương đồng với những nghệ sĩ này. Su Been từng là vận động viên bóng chày, Hee Sun là “học bá” khi đang là sinh viên tại Đại học Carnegie Mellon danh giá của Mỹ.

Đầu show, trong khi Hee Sun thể hiện sự quan tâm rõ ràng dành cho Su Been thì lúc này anh đang bị thu hút bởi Choi Mina Sue. Dù vậy, Hee Sun vẫn không từ bỏ, nhưng cách cô thể hiện tình cảm với Su Been được nhiều netizen khen là nội tâm vững vàng, tinh tế, không gây sức ép cho đối phương, cũng không hạ bệ các người chơi nữ khác. Dần dần, Su Been cũng bị Hee Sun “chinh phục”.

Vào ngày cuối cùng ở đảo, Su Been còn nói rằng nếu Hee Sun từ chối mình, anh sẽ “nhảy xuống biển”. May mắn, Su Been vẫn khô ráo và còn được Hee Sun gọi là oppa, khiến anh cười rất tươi. Nói về cặp đôi này, nhiều netizen tóm tắt như sau: “Cô ấy rơi vào lưới tình trước, nhưng anh ấy lún sâu hơn”.

Cặp đôi thứ hai được nhiều netizen bình luận tin rằng đang hẹn hò ngoài đời thực là Choi Mina Sue và Sung Hun. Các bình luận viết: “Tôi thấy nhiều tin đồn nói rằng Mina Sue và Sung Hun đang hẹn hò. Hình như Mina Sue đăng gì đó trên Instagram và người chụp ảnh cô ấy đeo một chiếc nhẫn, mọi người nói rằng Sung Hun cũng có chiếc nhẫn tương tự”, “Tôi ước Mina Sue và Sung Hun là thật”, “Mina và Sung Hun chăng?”...

Trong Single’s Inferno 5, có thể nói Choi Mina Sue là nhân tố gây “sóng gió” nhất. Mỹ nhân váy vàng nhận được sự chú ý từ nhiều người chơi nam, và cô cũng có sự tò mò không chỉ dành cho một người, từ đó tạo ra nhiều “bùng binh” tình cảm. Trên MXH, phản ứng dành cho Choi Mina Sue trái chiều khi người thì chỉ trích thái độ của cô trong chương trình, người thì bênh vực rằng cô chỉ đang muốn tìm hiểu nhiều người chơi nhất có thể và hoàn toàn thành thật với cảm xúc của mình.

Trong tập cuối Single’s Inferno 5, Choi Mina Sue đã chọn nắm tay Sung Hun rời khỏi đảo. Anh là người dành sự quan tâm cho Choi Mina Sue ngay từ đầu chương trình và không thay đổi. Các netizen còn gọi đùa anh là “Lốp trưởng” bởi Sung Hun vẫn luôn “chung thủy” với Choi Mina Sue trong lúc trái tim cô có “bay nhảy” một chút. Đặc biệt, Choi Mina Sue và Sung Hun là cặp đôi duy nhất chưa từng hẹn hò ở Đảo Thiên Đường cùng nhau trong số các cặp ghép đôi thành công.

Ngoài ra, các cặp đôi khác cũng được các netizen tin rằng có khả năng hẹn hò sau khi chương trình kết thúc. Netizen Hàn bình luận: “Hee Sun và Su Been nè, Jae Jin và Joo Young có vẻ rất có khả năng, còn Min Gee và Seung Il là cặp đôi tôi chọn”, “Joo Young và Jae Jin cũng đang hẹn hò đó”, “Tôi cảm thấy hầu hết họ đều hiện đang hẹn hò”...

Trong Single’s Inferno 5, Joo Young có hai người chơi nam theo đuổi, cuối cùng cô đã chọn vũ công nhảy hiện đại Jae Jin. Trong số các người chơi nam của chương trình, có thể nói Jae Jin là người có tính cách “độc lạ” nhất, và Joo Young cảm thấy thoải mái với sự hài hước riêng biệt của anh. Những tương tác nhẹ nhàng nhưng tình cảm, ngọt ngào giữa cả hai trong chương trình cũng được nhiều netizen cảm thán rằng khiến họ thấy rung động.

Sự thoải mái, tự nhiên nhưng cũng rất tình cảm giữa Min Gee và Seung Il đã khiến họ trở thành cặp đôi hút fan nhất nhì Single’s Inferno 5. Sớm thân thiết từ đầu chương trình, nhưng Min Gee và Seung Il lại có chút “rạn nứt” ở đoạn sau show khi “hồng hài nhi” bày tỏ sự tò mò dành cho Choi Mina Sue. Cuối cùng, sau “sóng gió”, cả hai “hàn gắn” và có màn tỏ tình cuối viral khi Min Gee làm thơ tặng Seung Il, còn Seung Il thì cõng Min Gee rời đảo một cách rất cá tính.