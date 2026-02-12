Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tập 15, 16, 17: Kịch tính chạm đỉnh, Vãn Âm "cưa cẩm" Hầu Đạm

HHTO - Tập 15, 16 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa có diễn biến kịch tính nối tiếp kịch tính. Tạ phi đã có thai, nhưng lại không phải là con của bệ hạ. Vì quá sợ tội khi quân, cô bèn vu oan Vãn Âm hạ độc làm mình sảy thai. Trong khi đó, màn tranh đấu ngầm giữa Thái hậu - Hầu Đạm ngày càng gay cấn, nhất là khi Đoan vương đột nhiên "quay xe" giúp đỡ bệ hạ.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Mở đầu Tập 15 Còn Ra Thể Thống Gì Nữa tiếp nối những căng thẳng xoay quanh đoàn sứ giả từ nước Yển. Thái hậu - người nắm thóp triều thần cật lực phản đối, lại thêm Uông Chiêu (sứ giả được bí mật phái đi) bị vua nước Yển giữ lại, Hầu Đạm (Thừa Lỗi) liền ngã bệnh.

Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) thương chàng, không cam lòng chịu cảnh lãnh cung. Nàng bắc loa tố cáo Thục phi, vang động cả một góc cung khiến nàng ta tức đến mức cầm rìu phá cửa. Hầu Đạm vừa vặn đến nơi, nhanh chóng cấm túc Thục phi và trả tự do cho Vãn Âm.

Đoàn sứ giả nước Yển đã đến ngoài cổng thành, nhưng lại thấp thoáng người của hoàng tử Đồ Nhĩ - kẻ vốn luôn bất hòa với vua nước Yến nên tuyệt đối không thể được cử đi sứ. Chỉ từ chi tiết nhỏ này, Đoan vương nhanh trí nhận ra đoàn sứ thần đến mừng thọ lần này chỉ là giả mạo do bệ hạ dựng lên.

Đoan vương bất ngờ đề nghị Hầu Đạm đón sứ thần vào thành. Ngoài mặt, hắn liên thủ cùng chàng để chống đối Thái hậu, còn thật tâm lại muốn tương kế tựu kế với bệ hạ.

Mặt khác, Tạ Vĩnh Nhi bị buồn nôn khiến Thái hậu mừng rỡ sai Tiêu Thiêm Thái đến khám, xác nhận nàng đã có hỉ. Trớ trêu thay, đứa bé lại là cốt nhục của Đoan vương chứ không phải bệ hạ. Vì quá sợ hãi, Tạ phi đành nài nỉ Tiêu thái y giúp mình phá thai. Thấu hiểu sự khốc liệt chốn hậu cung, thái y đành bí mật bào chế thuốc, sau ba ngày sẽ có tác dụng.

Còn bệ hạ sau khi nhận ra mình suýt "đổ vỏ" cho Đoan vương thì chỉ biết "xịt keo cứng ngắc" vì quê với Vãn Âm.

Yến tiệc mừng thọ của Hầu Đạm thoạt nhìn long trọng, nhưng che đậy hằng hà toan tính. Thái hậu dàn dựng một màn ca múa có ý châm biếm quân vương nước bạn, ngầm khơi mào khiêu khích. Không ngờ sứ thần vẫn giữ bình tĩnh mà hòa mình vào điệu múa, còn Hầu Đạm cũng thuận thế đánh trống bắt nhịp, tạm thời xoa dịu sóng ngầm giữa hai nước.

Thái hậu nào chịu dừng tay. Ngay sau đó, Vương đại nhân phát hiện mất ngọc bội, trùng hợp lại “rơi” đúng vào túi áo của sứ giả nước Yển. Tưởng rằng có thể gây căng thẳng, nào ngờ phía nước Yển hạ mình nhận lỗi. Hơn thế, Hầu Đạm cũng ra mặt chứng minh vạt áo của người Yển và người Đại Hạ khác nhau, giấu ngọc bội vào áo sẽ rơi ra ngay, từ đó chứng minh sứ thần bị vu oan.

Thấy bệ hạ chuẩn bị kỹ càng để đối phó, Thái hậu chỉ có thể cay cú thốt lên "Hoàng nhi thật oai phong".

Đoan vương đưa thuốc phá thai cho Vĩnh Nhi, không biết rằng cô đã dùng thuốc của Tiêu thái y. Việc sử dụng hai loại thuốc là cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì tình thế cấp bách, cô đành đánh liều uống trọn. Vãn Âm tìm thấy Vĩnh Nhi hấp hối dưới gốc cây, vội vã cõng cô về cung - nơi Thái hậu đã âm thầm chờ sẵn.

Du thái y bắt mạch, xác nhận Tạ phi đã sảy thai, hơn nữa còn từng dùng thuốc phá thai. Không muốn chân tướng bị phơi bày, Vĩnh Nhi bèn vào vai bị hại, khẳng định mình trúng độc nên mới làm mất long thai. Khi bị truy hỏi hung thủ, ánh mắt cô trân trối nhìn Vãn Âm.

Cũng may Vãn Âm nhạy bén, đổ trách nhiệm ngược lại cho nô tì Đồng Hao của Thái hậu nên mới thoát họa này.

Đến nước này, Vĩnh Nhi vẫn mê muội tin tưởng Đoan vương. Vãn Âm tức giận lay tỉnh cô, từ việc hắn quản lý cấm vệ quân nhưng lại không cử người bảo vệ cô, cho đến việc hắn thờ ơ con của chính mình - đều cho thấy tình yêu của Đoan vương chỉ là giả dối. Thấy Vĩnh Nhi cố chấp, Vãn Âm đành tung câu nhận diện huyền thoại "How are you?", để tiết lộ mình cũng là người xuyên không như cô, tập 16 khép lại tại đây.

Preview tập 17, 18 Còn Ra Thể Thống Gì Nữa mở ra "map" mới, khi Vĩnh Nhi ngồi đàm đạo với bạo quân - yêu phi. Cô vẫn đến gặp Đoan vương, nhưng trong mắt không còn tình ý mà chỉ có mưu tính. Trong khi đó, yêu phi lại bất ngờ "bật mood" đẩy đưa, cưa cẩm làm bệ hạ căng thẳng còn dân tình thì "quắn quéo".

Có vẻ như Tạ phi sẽ thật sự đổi phe, tạo thành "liên minh người xuyên sách". Bất kể Đoan vương thông minh tài trí, nhưng liên minh lại biết trước toàn bộ kịch bản, liệu thế cờ này có được cân bằng?

Tập 17, 18 của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa sẽ lên sóng vào chiều ngày 12/2.