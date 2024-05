Áp thấp mạnh lên và đến gần Philippines, dự báo hôm nào sẽ thành bão Aghon?

HHT - Vùng áp thấp ở Tây Thái Bình Dương đã mạnh lên và đang tiến về phía Philippines. Theo dự báo, nó có khả năng cao sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão trong vài ngày tới. Như vậy, đây sẽ là cơn bão đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương (thường ảnh hưởng đến Đông Nam Á và Nam Á) trong mùa bão năm nay.

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đã cảnh báo về khả năng mưa to đến rất to trong vài ngày tới do vùng áp thấp hiện được gọi là 93W ở Tây Thái Bình Dương đã đi vào vùng trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày 23/5.

Theo Trung tâm Dự báo Bão Liên hợp của Mỹ (JTWC), hôm nay sức gió duy trì tối đa ở vùng áp thấp này đã tăng lên thành 35 - 45 km/h (ngày hôm qua là 25 - 30 km/h). Hình ảnh vệ tinh cho thấy đây là một hệ thống đang được củng cố và mở rộng dần.

Do đang có điều kiện thuận lợi để phát triển, với nhiệt độ bề mặt nước biển khá cao (30oC) và độ đứt gió thấp, khả năng 93W phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 24 giờ tới là cao (ngày hôm qua, khả năng này vẫn ở mức thấp).

Khi thành bão, nó sẽ được đặt tên là bão Aghon ở Philippines và đây sẽ là cơn bão đầu tiên ở khu vực trong mùa bão năm 2024.

PAGASA dự báo rằng vùng áp thấp này sẽ mạnh dần lên và trở thành bão vào tối thứ Bảy, 25/5. Từ giờ đến lúc đó, nó chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi lại ngoặt sang phía Đông Bắc vào ngày Chủ Nhật, 26/5, sau đó có thể tiếp tục tăng cường độ.

Dự báo trên có nghĩa là 93W - khi thành bão Aghon - sẽ không đổ bộ. Nó sẽ chỉ đến gần đất liền của Philippines và gây mưa to đến rất to từ thứ Sáu đến hết cuối tuần.

Trong trường hợp trên, bão Aghon cũng sẽ không vào Biển Đông. Tuy nhiên, việc dự báo bão trong khoảng thời gian nhiều hơn vài ngày thường có độ chính xác không cao nên các đài khí tượng trong khu vực đều đang theo dõi áp thấp này.