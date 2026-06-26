Apple bất ngờ tăng giá "sốc" hàng loạt sản phẩm, người dùng có nên mua lúc này?

HHTO - Giữa lúc nhiều người kỳ vọng giá MacBook và iPad sẽ tiếp tục giảm để kích cầu, Apple lại bất ngờ điều chỉnh tăng giá "sốc" hàng loạt sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Động thái này khiến không ít người đang có ý định "xuống tiền" phải cân nhắc: Nên mua ngay hay tiếp tục chờ đợi?

Apple đồng loạt tăng giá MacBook, iPad

Apple vừa cập nhật bảng giá mới đối với nhiều dòng MacBook và iPad tại thị trường Việt Nam. So với trước đây, mức điều chỉnh lần này được đánh giá là khá lớn, có sản phẩm tăng tới hơn 20%. Theo bảng giá mới, MacBook Pro là sản phẩm có mức tăng mạnh nhất khi giá khởi điểm từ 44,999 triệu đồng lên 54,999 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng, tương đương hơn 22%.

MacBook Air cũng tăng từ 29,999 triệu đồng lên 35,999 triệu đồng, cao hơn 6 triệu đồng. Trong khi đó, MacBook Neo tăng từ 16,499 triệu đồng lên 19,499 triệu đồng, chênh lệch 3 triệu đồng.

Ở nhóm máy tính bảng, iPad Pro tăng từ 29,999 triệu đồng lên 35,599 triệu đồng, tức tăng 5,6 triệu đồng. iPad Air cũng được điều chỉnh từ 16,689 triệu đồng lên 20,999 triệu đồng, tăng khoảng 4,31 triệu đồng. Đây là một trong những đợt điều chỉnh giá mạnh nhất của Apple tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Vì sao Apple lại tăng giá?

Theo các chuyên gia trong ngành, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự gia tăng mạnh của giá chip nhớ DRAM và NAND Flash trên thị trường thế giới.

Làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nhu cầu đối với các loại chip nhớ phục vụ máy chủ và trung tâm dữ liệu tăng mạnh. Nguồn cung bị thu hẹp trong khi nhu cầu liên tục đi lên đã đẩy giá linh kiện tăng đáng kể, buộc nhiều hãng công nghệ phải điều chỉnh giá bán sản phẩm.

Giới phân tích cho rằng đây là sự thay đổi xuất phát từ chi phí sản xuất, không phải do Apple nâng cấp phần cứng hay bổ sung tính năng mới cho các dòng MacBook và iPad hiện nay.

Người dùng có nên mua lúc này?

Việc Apple tăng giá khiến nhiều người băn khoăn liệu có nên tiếp tục chờ hay mua ngay.

Nếu đang cần một chiếc MacBook hoặc iPad để phục vụ học tập, công việc hay sáng tạo nội dung, việc tiếp tục chờ đợi có thể không mang lại nhiều lợi ích. Giá linh kiện bộ nhớ vẫn được dự báo duy trì ở mức cao trong thời gian tới, đồng nghĩa khả năng Apple sớm giảm giá trở lại là không lớn.

Ngược lại, nếu chưa có nhu cầu cấp thiết, người dùng có thể theo dõi thêm diễn biến thị trường hoặc săn các chương trình khuyến mại từ hệ thống bán lẻ. Một số đại lý vẫn còn hàng nhập theo mức giá cũ hoặc áp dụng ưu đãi, giúp mức chênh lệch so với giá niêm yết của Apple không quá lớn.

Đối với những người đang cân nhắc giữa việc mua MacBook hiện tại hay chờ thế hệ mới, quyết định nên phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng hơn là kỳ vọng giá sẽ giảm. Nếu công việc cần ngay một thiết bị ổn định, việc mua ở thời điểm này vẫn là lựa chọn hợp lý. Trong khi đó, những người không quá gấp có thể tiếp tục theo dõi các chương trình ưu đãi trong những tháng tới để có mức giá tốt hơn.

Hiện Apple chưa đưa ra thông tin về việc đây là đợt điều chỉnh giá tạm thời hay sẽ tiếp tục áp dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chip nhớ toàn cầu vẫn nhiều biến động, giá bán các sản phẩm Mac và iPad được dự báo khó giảm trong ngắn hạn.