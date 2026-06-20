iPhone màn hình gập sắp ra mắt năm nay: Apple chuẩn bị bước vào cuộc chơi mới?

HHTO - Sau nhiều năm chỉ xuất hiện dưới dạng tin đồn, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple đang ngày càng lộ diện rõ nét. Hàng loạt thông tin từ chuỗi cung ứng, các nhà phân tích uy tín và những thay đổi trong hệ điều hành iOS mới cho thấy Apple có thể chính thức trình làng mẫu iPhone gập ngay trong năm 2026.

Apple cuối cùng cũng gia nhập thị trường điện thoại gập

Trong khi Samsung, Huawei, Honor hay Xiaomi đã phát triển nhiều thế hệ smartphone màn hình gập, Apple vẫn kiên trì đứng ngoài cuộc chơi suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin rò rỉ, Apple đang ở rất gần thời điểm giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Thiết bị này hiện thường được giới công nghệ gọi bằng cái tên tạm thời là "iPhone Fold".

Không giống dòng Galaxy Z Flip với thiết kế gập dọc nhỏ gọn, Apple được cho là lựa chọn kiểu gập ngang dạng cuốn sách tương tự Galaxy Z Fold. Khi mở ra, thiết bị sẽ hoạt động như một chiếc máy tính bảng mini, giúp tối ưu khả năng làm việc, đọc tài liệu và giải trí.

Các nguồn tin rò rỉ cho biết màn hình ngoài của máy có kích thước khoảng 5,5 inch, trong khi màn hình chính bên trong đạt gần 8 inch, tương đương một chiếc iPad mini thu gọn.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của Apple: Xóa bỏ nếp gấp màn hình

Một trong những vấn đề khiến Apple chậm tham gia thị trường điện thoại gập được cho là chất lượng hiển thị chưa đáp ứng tiêu chuẩn của hãng. Các báo cáo gần đây cho biết Apple đã hợp tác chặt chẽ với Samsung Display nhằm phát triển thế hệ màn hình OLED gập mới có khả năng giảm tối đa nếp gấp ở giữa màn hình.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ Apple đặt ra yêu cầu rất cao đối với phần bản lề. Khi mở hoàn toàn, màn hình phải đạt độ phẳng gần như tuyệt đối, hạn chế tối đa hiện tượng gợn sóng vốn là nhược điểm phổ biến trên nhiều smartphone gập hiện nay.

Bên cạnh đó, thiết bị được cho là sẽ sử dụng bản lề làm từ titan hoặc vật liệu kim loại lỏng thế hệ mới nhằm tăng độ bền nhưng vẫn giữ được thân máy mỏng nhẹ. Một số nguồn tin dự đoán độ dày của thiết bị khi mở ra chỉ khoảng 4,5-5 mm, thuộc nhóm smartphone mỏng nhất từng được Apple sản xuất.

Có thể từ bỏ Face ID để nhường chỗ cho thiết kế mỏng hơn

Không gian bên trong điện thoại gập vốn bị giới hạn bởi hệ thống bản lề và hai màn hình lớn, khiến Apple phải cân nhắc lại nhiều thành phần phần cứng. Theo các thông tin rò rỉ, hãng có thể tạm thời loại bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID để chuyển sang sử dụng cảm biến vân tay Touch ID tích hợp vào nút nguồn.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm Apple đưa Touch ID trở lại trên một mẫu iPhone cao cấp. Về camera, iPhone Fold được dự đoán sở hữu cụm camera kép 48 MP tương tự các mẫu iPhone Pro hiện nay. Tuy nhiên, việc trang bị ống kính tele tiềm vọng như trên các dòng Pro Max có thể gặp khó khăn do hạn chế không gian bên trong thân máy.

Chiếc iPhone đắt nhất lịch sử?

Công nghệ màn hình gập, bản lề đặc biệt cùng các linh kiện tùy chỉnh được cho là sẽ khiến giá bán của iPhone Fold ở mức rất cao.

Nhiều nhà phân tích dự đoán sản phẩm sẽ có giá khởi điểm từ khoảng 1.999 USD (khoảng 52,6 triệu đồng) và có thể lên tới 2.399 USD (khoảng 63,1 triệu đồng) tùy cấu hình.

Nếu được bán chính hãng tại Việt Nam, mức giá sau thuế và các chi phí phân phối có thể dao động từ hơn 55 triệu đồng đến trên 70 triệu đồng, vượt xa mọi thế hệ iPhone từng được Apple phát hành.

Điều này đồng nghĩa iPhone Fold sẽ không phải sản phẩm dành cho số đông mà đóng vai trò như một mẫu máy biểu tượng, thể hiện năng lực công nghệ của Apple trong giai đoạn mới.

Thời điểm ra mắt được mong đợi nhất năm 2026

Dù Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, phần lớn các nguồn tin uy tín hiện đều cho rằng iPhone Fold có thể xuất hiện vào tháng 9/2026, cùng thời điểm ra mắt dòng iPhone 18.

Một số thay đổi trong bộ công cụ dành cho lập trình viên và những dấu hiệu xuất hiện trong iOS 27 cũng được xem là bước chuẩn bị cho các thiết bị sở hữu màn hình kích thước linh hoạt.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán, năm 2026 có thể trở thành cột mốc lịch sử mới của Apple. Sau gần một thập kỷ kể từ khi iPhone X thay đổi hoàn toàn thiết kế smartphone của hãng, iPhone Fold được kỳ vọng sẽ mở ra chương tiếp theo cho dòng sản phẩm mang tính biểu tượng nhất thế giới công nghệ.