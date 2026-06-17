iPhone 18 Pro Max có thể sẽ khắc phục lỗi gây tranh cãi nhất trên iPhone 17 Pro

HHTO - iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max liên tục xuất hiện trong các tin đồn liên quan đến thiết kế, màu sắc và công nghệ màn hình. Mới đây, một nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple đang chuẩn bị thay đổi quy trình sản xuất khung máy nhằm xử lý một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trên dòng iPhone 17 Pro.

Apple thay đổi quy trình xử lý khung nhôm

Theo thông tin được chia sẻ bởi leaker yeux1122, Apple đang thử nghiệm một quy trình sản xuất mới dành cho khung nhôm trên dòng iPhone 18 Pro.

Cụ thể, hãng được cho là sẽ giảm nhiệt độ trong quá trình xử lý vật liệu và cắt giảm một số công đoạn điện hóa khi hoàn thiện bề mặt. Những thay đổi này được kỳ vọng giúp tăng khả năng chống ăn mòn, cải thiện độ bền của lớp hoàn thiện và hạn chế hiện tượng biến đổi màu sắc sau thời gian dài sử dụng.

Nguồn tin cho biết, đây không chỉ là một nâng cấp nhỏ về mặt kỹ thuật mà còn là nỗ lực nhằm giải quyết những phản ánh xuất hiện trên thế hệ iPhone 17 Pro trong thời gian qua.

Khắc phục hiện tượng đổi màu trên iPhone 17 Pro

Sau khi iPhone 17 Pro ra mắt, một số người dùng đã chia sẻ hình ảnh cho thấy phiên bản màu Cosmic Orange xuất hiện hiện tượng thay đổi sắc độ sau một thời gian sử dụng.

Một số người dùng gặp phải tình trạng phần khung nhôm và khu vực bao quanh cụm camera dần chuyển sang tông màu hồng hoặc vàng hồng nhạt, trong khi mặt lưng kính vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu. Điều này khiến thiết bị xuất hiện sự khác biệt rõ rệt giữa các chất liệu hoàn thiện.

Một số người dùng gặp tình trạng iPhone 17 Pro Cosmic Orange bỗng dưng "đổi màu".

Dù không được ghi nhận là lỗi phổ biến trên diện rộng, hiện tượng này vẫn trở thành chủ đề được thảo luận nhiều trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội. Một số người dùng còn cho rằng lớp hoàn thiện bên ngoài có dấu hiệu xuống cấp hoặc phai màu nhanh hơn kỳ vọng đối với một mẫu điện thoại cao cấp.

Chính những tranh cãi này đã khiến nhiều chuyên trang công nghệ gọi đây là một trong những vấn đề gây chú ý nhất của dòng iPhone 17 Pro kể từ khi sản phẩm ra mắt.

Màu Dark Cherry có thể là lý do khiến Apple đặc biệt quan tâm

Thông tin về quy trình sản xuất mới xuất hiện trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng Apple đang chuẩn bị giới thiệu màu Dark Cherry trên dòng iPhone 18 Pro.

Dark Cherry được mô tả là tông đỏ anh đào đậm, mang sắc thái sang trọng và khác biệt so với những màu sắc Apple từng sử dụng trước đây. Nếu đây thực sự là màu chủ đạo của thế hệ mới, việc đảm bảo khả năng giữ màu ổn định trong thời gian dài sẽ trở thành yếu tố quan trọng.

Các chuyên gia nhận định, Apple khó có thể chấp nhận việc một màu sắc được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh thương hiệu lại gặp phải các tranh cãi tương tự như những gì từng xảy ra với phiên bản Cosmic Orange.

Hiện Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc thay đổi quy trình sản xuất khung máy trên iPhone 18 Pro hay iPhone 18 Pro Max. Những thông tin đang xuất hiện chủ yếu đến từ chuỗi cung ứng và các nguồn rò rỉ trong ngành. Vì vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định Apple thực sự đã giải quyết triệt để vấn đề đổi màu từng được phản ánh trên thế hệ trước.

Tuy nhiên, nếu các tin đồn là chính xác, đây có thể là một trong những nâng cấp ít được chú ý nhưng mang ý nghĩa thực tế đối với trải nghiệm sử dụng lâu dài. Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới độ bền và khả năng giữ giá của smartphone cao cấp, việc cải thiện chất lượng hoàn thiện có thể trở thành điểm cộng đáng kể cho dòng iPhone 18 Pro khi ra mắt vào cuối năm nay.