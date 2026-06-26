Chiếc iPhone gập được chờ đợi nhất của Apple vừa có thêm tín hiệu tích cực

HHTO - Một trong những linh kiện đắt đỏ và phức tạp nhất trên chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vừa xuất hiện thông tin đáng chú ý. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, chi phí sản xuất bản lề có thể thấp hơn đáng kể so với dự đoán ban đầu, mở ra khả năng giúp Apple tối ưu giá bán hoặc gia tăng biên lợi nhuận khi sản phẩm ra mắt.

Trong báo cáo mới nhất về chuỗi cung ứng iPhone gập, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết giá bán trung bình của bộ bản lề khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt chỉ khoảng 70-80 USD ( khoảng 1,8-2,1 triệu đồng). Mức này thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đây của thị trường, vốn cho rằng chi phí có thể lên tới 100-120 USD (khoảng 2,6-3,1 triệu đồng) hoặc cao hơn.

Theo ông Kuo, mức giảm giá thành không đến từ việc sử dụng vật liệu rẻ hơn mà chủ yếu nhờ tối ưu thiết kế lắp ráp cũng như cải thiện quy trình sản xuất.

Hình ảnh dựng đồ họa về thiết kế được cho là của iPhone Fold. (Ảnh: AppleInsider)

Một trong những điểm đáng chú ý là Foxconn - đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple đã thành lập liên doanh với nhà sản xuất linh kiện Shin Zu Shing (SZS) để đảm nhiệm việc sản xuất bản lề. Liên doanh này được cho là đã giành khoảng 65% đơn hàng bản lề từ Apple. Khoảng 35% còn lại thuộc về Amphenol, doanh nghiệp Mỹ vốn là đối tác quen thuộc trong chuỗi cung ứng của Apple.

Việc Foxconn tham gia trực tiếp vào khâu sản xuất bản lề được xem là bước đi quan trọng, bởi trước đây doanh nghiệp này chủ yếu phụ trách lắp ráp hoàn thiện sản phẩm.

Trên các thiết bị màn hình gập, bản lề đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp tới độ bền, khả năng đóng mở, độ mỏng của thân máy cũng như trải nghiệm sử dụng lâu dài. Apple được cho là đã dành nhiều năm nghiên cứu để tìm ra thiết kế hạn chế nếp gấp màn hình, đồng thời đảm bảo độ bền theo tiêu chuẩn khắt khe của hãng. Chính vì vậy, mọi thay đổi liên quan tới bản lề đều nhận được sự quan tâm lớn từ giới công nghệ.

Dù chi phí bản lề giảm, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple được dự báo vẫn thuộc nhóm smartphone đắt nhất thị trường.

(Ảnh: Medium)

Theo các dự báo trước đó của Ming-Chi Kuo, thiết bị sẽ sở hữu màn hình trong khoảng 7,8 inch gần như không có nếp gấp, màn hình ngoài khoảng 5,5 inch và thiết kế dạng quyển sách tương tự các mẫu điện thoại gập cao cấp hiện nay. Giá bán dự kiến có thể dao động từ 2.000-2.500 USD (khoảng 52,5 - 65,7 triệu đồng), trở thành một trong những mẫu iPhone đắt đỏ nhất từng được Apple phát triển.

Dù Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, việc chi phí của một linh kiện quan trọng như bản lề giảm mạnh được xem là tín hiệu tích cực cho thấy dự án iPhone gập đang tiến gần hơn tới giai đoạn thương mại hóa.